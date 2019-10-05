台民进党官员：港府引《紧急法》订法例破坏民主机制

对于港府引用《紧急法》订立“禁蒙面法”，台湾民进党立院党团干事长管碧玲认为，启动《紧急情况规例条例》破坏香港民主机制，恐致“一国两制”提前结束，港府应悬崖勒马，切勿一错再错。民进党立委李俊俋认为，港府的作法只会激发香港民众更大的怒火，造成香港社会更大的撕裂，让政府与人民的对立陷入无可挽回的局面。

据《中时电子报》5日的报道，李俊俋认为，香港政府根据《紧急情况规例条例》，可以在未经民主程序下制定有关通讯、出入、逮捕等紧急法律，毋须经过立法机关审议，此举形同将立法权让渡予行政权，让政府以合法名义侵害民众人身安全与表达的自由，形同进入戒严。

民进党团指出，根据《基本法》第18条，如果香港进入港府无法控制的紧急状态，中国中央人民政府可发布命令在香港实施中国大陆法律，也就是终结“一国两制，如今港府作法严重破坏这个防护罩。民进党团严正谴责港府的作为，称该作法完全无助解决问题，应正面面对人民诉求，切勿一错再错。

此外，台湾总统蔡英文的总统竞选办公室发言人阮昭雄表示，台湾向来坚持民主法治，也支持香港争取民主自由，港府的“禁蒙面法”无法让人认同，台湾会在民间部分继续支持香港反修例运动。