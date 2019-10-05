台前国安会秘书长苏起：蔡英文正“一天一天”实践“两国论”

台湾“国家安全会议”前秘书长苏起今天（5日）指出，总统蔡英文正“一天一天”实践她20多年前构思出的“两国论”。苏起研判，若蔡英文明年成功连任，以及中共领导人习近平因台、港政策而面临内部极大压力，两岸“地动山摇”的可能性将剧增。

由前总统马英九创立的马英九基金会，今天在台北举办”哪来的芒果干？”研讨会，从国安角度解析蔡英文政府的两岸、外交与国防政策。当年发明“九二共识”一词的苏起，在研讨会上发表主题演讲。“芒果干”取自”亡国感“的谐音，是近期台湾网络的流行用语。

两岸关系因蔡英文上台后拒绝承认“九二共识”而急冻，北京当局过去三年不仅加大对台军事和外交压力，也从陆客人次下手，大幅限缩两岸民间交流。面对对岸 的“文攻武吓”，蔡英文始终态度强硬，今年初不但强势反击习近平的”一国两制，台湾方案“讲话，近来更因声援香港反修例群众而使得自己声势回弹，被媒体形容是” 捡到枪“。

苏起今天演讲时指出，他曾在1999年看过蔡英文的“两国论”摘要，因此对比当前两岸局势和走向，他感到“非常、非常忧心”。

苏起曾在《两岸波涛二十年纪实》一书中指出，前总统李登辉1999年接受外媒专访时抛出两岸是“特殊的国与国关系”（常简称为“两国论”），时任国安会咨询委员的蔡英文正是此论述的“主要构思者”。2000年台湾首次政党轮替时，准备从苏起手中接过行政院大陆委员会主委一职的蔡英文曾对苏说：“今后两国论只会做，不会说。“ 苏起今天回忆这段往事时说：“我（现在）看着她一天一天做。”

谈到下来的两岸关系走势，苏起则提到“五个如果”。在香港动乱不见缓解的背景下，苏起指出，如果今年11月24日香港区议会选举结果对北京明显不利（即民主派大胜）；如果明年1月蔡英文连任；如果北京研判民进党会长期在台湾“一党专政”；如果大陆研判美国因素在台湾问题上影响力重大；以及如果习近平因台港政策而面临内部巨大压力，两岸“地动山摇”的可能性将剧增。

苏起说：“习近平的压力不会由他自己承担，可能会找台湾来发泄。”

苏起认为，北京届时的反制作为，除了对台湾进行外交和经济制裁，也可能威胁或真正对台动武。而如果美国选择不武力介入，而是以交易、谈判方式处理台海危机，台湾的 前途将等同于交由大国决定，类似1984年中、英谈判决定香港前途一样，使台湾真正“香港化”。（记者是《联合早报》台北特派员黄顺杰）