中国科学家成功克隆抗纹枯病基因 可用于培育玉米新品种

中国科学家成功从玉米中克隆得到针对纹枯病的抗病基因，示了该型基因产物增强植物抗病性的新机制。相关科研成果被国际知名学术期刊《自然-遗传学》于9月30日刊发。

据新华社5日的报道，该媒体记者从中国山东农业大学获悉，学校储昭辉团队联合华中农业大学严建兵课题组作出了上述发现。

农学专家介绍，纹枯病是严重威胁水稻、小麦等农作物生长的农田病害，近年来其在玉米作物的发病面积也有所增多。

纹枯病还具有较强的顽固性，可在土壤中存活数年之久且寄主广泛。针对纹枯病抗性资源的筛选和抗病基因的鉴定与克隆，是科研团队攻关的重点方向，但科学界近年来未能在此取得实质性进展。

储昭辉科研团队利用玉米重组自交系自然群体，调查了318份重测序的玉米自交系接种纹枯病菌五天后的病斑长度，通过全基因组关联分析等方法获得相关科研数据，发现ZmFBL41基因与抗性的关联最为显著。在ZmFBL41基因内部两个关键氨基酸变异后，木质素可填补细胞壁，从而增强植物自身的抗病性。

科研团队成员介绍，这一成果将为水稻、玉米以及其他作物抗纹枯病遗传研究与改良提供靶标。所发现鉴定的抗性资源，可直接用于改良和培育纹枯病抗性优良玉米新品种，为玉米和水稻等作物的抗病育种提供有效途径。