茅台酒今年产量超历史平均水平

茅台集团10月3日在中国贵州召开了2020年度茅台酒生产质量大会。该会议近五个小时，共16项议程，有五千人参与，规模超过了以往的任何一届。

据界面报道，茅台集团党委书记、董事长李保芳在大会上称，2020年为茅台关键的一年。茅台曾提出到2020年，集团整体收入跨入千亿级企业行列。财报显示，2018年茅台实现营业收入736.39亿元（人民币，下同，142.03亿新币），同比增长26.49%；2019年上半年，茅台2019年上半年营收412亿元。

至于产量，该会议提及，2019年茅台酒产量较近30年来的历史平均水平，高出了三吨多；过去一年，共计完成茅台酒基酒生产约4.99万吨。

但目前这样的产量仍然无法满足市场需求，市场上仍然有哄抬价格的现象。茅台先后出台了一系列的价格维稳和渠道策略，不过提高产能才是解决供需矛盾的关键。

此次大会是茅台第六届生产大会，意味着2020年度新一轮生产周期的启动。

李保芳在大会上指出，目前茅台主要存在生产调度和安排的科学性、权威性不够，机关后勤系统服务生产的意识还不够强，狭隘理解质量的现象依然存在。

李保芳同时还指出了茅台员工老化的问题。李保芳希望把公认的优秀“80后”推选出来，茅台将在所有制酒和制曲车间等班子副职以上的干部当中，至少选拔配备一名“80 后”。