中国国庆贺词中未提香港 德国总统被黄之锋批评

香港抗议运动代表人物之一黄之锋接受德国媒体采访，对德国总统施泰因迈尔提出严历批评，指责施泰因迈尔在祝贺中国70周年国庆时对香港问题只字未提。

据德国《图片报》上周五（10月4日）报道，黄之峰表示："德国总统施泰因迈尔偏偏觉得没有必要在中国国庆70周年的贺词中提及香港局势，这是一个很大的错误，也让我们非常失望。在中国展示军力的同时，在香港首次有一名示威者遭到枪击。"

施泰因迈尔在贺词中表示，德国希望同中国维护和扩展双方"长期和密切的伙伴关系"。"我们希望两国在气候保护、尊重人权和公民权利以及维护开放的世界贸易秩序等全球性挑战上，为实现双方互利共赢继续密切合作和发展良好的伙伴关系。"他没有提到香港。

黄之锋认为这远远不够。他说："我问自己，在这种情况下，一位德国总统怎能不提香港？怎么会在写给中国的信中仅有寥寥几句涉及人权的话？是因为德国的商业利益吗？我们希望看到施泰因迈尔总统认真对待侵犯人权行为以及香港正在发生的事情，正如德国外长马斯（Heiko Maas）和我在柏林讨论局势时说的那样。"

自民党也对施泰因迈尔表示不满，自民党（FDP）秘书长泰特贝格（Linda Teuteberg）向《星期日图片报》表示："某些人分不清礼貌和奉承的区别……他对香港发生的暴力及镇压只字不提，这与我们的价值观不相符。"

上个月黄之锋到访柏林，在柏林联邦议会的屋顶餐厅出席德国《图片报》酒会活动时，与马斯短暂见面。该会面引发德中外交风波。中国外交部谴责了这次会面，并召见了德国驻华大使。德国外交部则拒绝了中方的批评，强调外长与各国公民社会代表会晤乃是正常行为。