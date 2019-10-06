港政务司司长：“禁蒙面法”外无其他及时方案

香港政务司司长张建宗表示，香港政府订立“禁止蒙面规例”是一个困难但必须的决定，但目前的迫切情况，除根据《紧急情况规例条例》制订“禁止蒙面规例”外，无其他及时的方案，重申作为有承担的政府，不能对情况坐视不理。

据香港电台网站报道，张建宗又说，有关的附属法例等待立法会复会，会进行审议，绝不存在政府绕过立法会立法的説法。他认为，市民在不使用蒙面用品的情况下，依然可自由参与合法、和平的公众活动，订立“禁止蒙面规例”，无损市民的言论自由与和平集会的自由。

张建宗在网上撰文，以“珍惜香港，停止暴力”为题，指香港正处于严峻的情况，激进示威者进行暴力破坏和攻击，几乎全部蒙面，意图隐藏身分，订立“禁止蒙面规例”，禁止任何人使用阻止识辨身分的蒙面用品，旨在针对暴力破坏示威者，阻吓和减少蒙面下的暴力和不负责任行为，协助警方调查搜证，强调香港绝对不是已进入紧急状态。

他又说，政府充分明白在遏止暴力行为，恢复社会秩序之外，必须继续与市民真诚沟通，加强政策方面的工作，以解决深层次的社会问题，让香港继续向前。政府会以不同的方式与社区对话。

另外，他还表示，区议会选举提名期已展开，政府正全力筹备，让选举在公开、公平和公正的情况下进行。