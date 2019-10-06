香港前特首梁振英：香港经历二战后最大规模破坏

前香港行政长官梁振英昨日（5日）表示，前晚香港经历二次大战以来最大规模的破坏，在三日长假期中，“勇武”主导的黑衣暴力会持续升级，“和理非”的游行示威已经没有可能。

据《大公报》报道，梁振英在社交网络发表贴文称，暴徒的行动会愈来愈激烈，接近或等同恐袭级别，暴徒的成分也会愈来愈复杂。大范围的铁路、其他公共交通设施，公共场所、商铺和食肆会无差别地被打、砸、烧。他提醒市民尤其是青少年和妇女尽量减少外出，避免妨碍警察执法，又指各新闻机构应慎重考虑是否适宜继续派记者上火线。

他形容，前晚香港经历二次大战以来最大规模的破坏，昨早港铁全线瘫痪，没任何城市像昨晚的香港如此被自己的居民“强暴”。他请毛孟静等非建制派议员，面向镜头再对香港人说一次，“这些只不过是死物。”

梁振英又指出，“黑暴”也会将心战升级，网上的谣言和恫吓会增加，包括航机撞楼、超市抢购、银行挤提、汽油短缺等，目的是动摇信心，制造恐慌，破坏稳定，这些都是惯用伎俩。他呼吁大家沉着应对，用常识常理分辨真伪，不要将虚假失实或夸大的消息转发。

梁振英认为，黑暴运动不是没有大台。大台需要的大脑、金主、党鞭、喉舌四位一体，全部就位，只不过运动有了自己的生命，就要自主，加上未来的选举是名利双收的黄金机会，连登仔和勇武当然也要“各自努力”，不会让别人“掠夺革命成果”。所以幕后大台已经作不了主，运动已经失控。他直指，最后被黑暴运动揽炒的，只会是不肯割席、机会主义的“泛民”和广大的基层青年。