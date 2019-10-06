留逾百亿债务 先锋集团董事长张振新 伦敦过世

中国企业先锋集团、网信集团实控人、中国富豪张振新9月18日在伦敦过世，享年48岁。消息传出后，震惊中国金融界，因为张振新一手创立的先锋集团2019年夏天陷入“前所未有的困境和危机”，集团被指欠下数百亿债务。

腾讯新闻在9月29日就曾引述接近张振新的消息人士，表示张因病于9月18日在英国的家中不治身亡。但先锋集团直到10月5日晚才正式发讣告证实这一消息。

讣告中指出，张振新因“多脏器衰竭、酒精依赖、急性胰腺炎经抢救无效，于伦敦时间2019年9月18日在英国伦敦切尔西和威斯敏斯特医院去世，终年48周岁。”

先锋集团在讣告中解释，因集团处在非常时期，在核心团队获悉噩耗后，本着谨慎稳妥原则，通过对张振新董事长死因报告等多方验证，证实张振新去世的因由。

张振新去世后，先锋系目前的主要工作由先锋集团CEO张利群形成的高管团队负责，主要成员包括先锋集团执行董事刘平与先锋集团执行董事李焕香等。

据腾讯新闻《潜望》报道，张振新起家于大连，数十年间搭建起横跨证券、保险、网贷、支付、担保、财富管理等多领域的金控版图，并涉足包括区块链、换汇、网约车、电影等眼花缭乱的产业，拥有上百家公司，仅直接管理的资产就高达3000亿元。

高光时期，张振新坐拥三家H股上市公司，买下四架私人飞机，以及数家英国星级高尔夫球场。在香港大本营办公室内和位于湾仔的私人会所里，张振新将从世界各地买来的名画挂满走廊。

但自进入2019年，光鲜的先锋系掉头向下，从旗下网信证券被监管派驻工作组专项检查开始，先锋系旗下核心公司包括中新控股、网信金融等先后陷入困境。7月23日，张振新以内部信的形式，坦承因“实体经济的下行使得公司资产端的资产质量出现了严重下滑，抵押品价值缩水，处置难度增大；同时遭遇了一些恶意逃废债的企业和个人等原因”，因此“公司在这个夏天遇到了前所未有的困境和危机。”

然而，《潜望》指真正让先锋系陷入困境的，并非张振新在内部信中所述的资产质量和恶意逃债，而是在华融案发缺少资金来源之后又豪赌区块链败北所致。