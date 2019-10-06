吴敦义肩负成败责任！国民党：总统与立委全胜是唯一目标

国民党5日严正表示，外传国民党主席吴敦义“关注立委选战胜过总统”，纯属子虚乌有、绝无可能。文传会主委程美华指出，吴敦义身为党主席，肩负选举成败之责，明年总统与立委二合一选举都是背水一战，攸关重大，一定会兼筹并顾，也呼吁媒体停止毫无依据之不实报导。

据ETtoday新闻云报道，程美华表示，吴敦义强调2020除了在总统选举中胜选，立委也必须要过半、达到60席，才能将许多蔡政府的不当法案改过来，扭转蔡政府诸多不当施政，拨乱反正，也才能让两岸关系朝向和平发展的态势。因此，总统、立委相辅相成，二项选举紧密结合、无法分开，也丝毫不容松懈。

国民党副秘书长兼组发会主委杜建德则说，国民党2020唯一任务，就是争取全面胜选，要让民进党下台，让蔡英文下架，总统及立委一定要兼容并蓄，总统胜选、立委希望以60席为目标。

杜建德强调，国民党副主席兼秘书长曾永权身兼韩国瑜竞选总部总干事，总统与立委选举不可能分割，党中央也要求22县市立委与总统合并成立竞选总部，国民党唯一目标就是2020重返执政，拨乱反正，呼吁大家不要相信外界纷纷扰扰的不实谣言。

至于与郭台铭的整合问题，杜建德表示，郭台铭内心是支持、捍卫中华民国的，与国民党的目标一致、理念相同，双方殊途同归，若郭台铭为支持中华民国的立委参选人站台，国民党都乐观其成。

谈到未来的选战策略，杜建德表示，离选举投票还有97天，国民党信心坚定，韩国瑜是接地气的庶民总统，尽管民调有所起伏，但未来会继续整合，相信韩国瑜的民调会逐步上扬。

杜建德指出，吴敦义将于下周一参与22县市党部主委会报，是2020胜选誓师行动的开始，吴敦义当日直接下达命令后， 22县市将同步展开辅选行动，也一定会将立委与总统辅选工作结合。