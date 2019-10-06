《人民日报》：“禁止蒙面”为香港“杀菌消毒”

《人民日报》今天（10月6日）在发表题为《禁止蒙面，为香港杀菌消毒》的评论文章，认为香港特区政府果断订立“禁止蒙面规例”，可谓必要、及时。

文章表示，从单区骚乱到“遍地开花”、从街头打砸到室内纵火、从摧毁公共设施到破坏普通商户、从围攻警员到群殴市民，“暴徒胆子越来越大，暴行危害越来越重。”，并认为香港已滋生恐怖主义、沦为罪恶泛滥之地，再不采取更有力度的措施止暴制乱，何以守护这个城市。

文章又说，暴徒所以走上“狂暴之路”，变成极恶之人，多与蒙面有关，又认为订立规例，不意味香港已进入紧急状态，不会损害市民合法、和平、自由表达意见的权利。

在广大市民的期盼中，历经一段时间的讨论，香港特区政府4日订立《禁止蒙面规例》。止暴制乱形势严峻，恢复秩序任务紧迫，此时果断订立《规例》，可谓必要、及时。暴力横行、法治不彰，以禁止蒙面为铲除暴力护航、让正义阳光普照，香港社会有认同。

原文如下：

人民锐评：禁止蒙面，为香港“杀菌消毒”

近四个月来香港的暴力活动，世人所共见，围绕移交逃犯条例修订出现的风波已经完全变质。暴徒持续升级暴力，行为更激烈，影响更恶劣，波及面更广。一系列有组织、有计划的攻击和破坏活动，令香港陷入混乱和恐慌。从单区骚乱到“遍地开花”，从街头打砸到室内纵火，从摧毁公共设施到捣烂普通商户，从围攻警察到群殴市民，暴徒胆子越来越大，暴行危害越来越重，香港如今竟已滋生恐怖主义、沦为罪恶泛滥之地，再不采取更有力度的措施止暴制乱，何以守护这家，何以守护这城？

暴徒们所以走上“狂暴之路”、变成极恶之人，多与蒙面有关。一身黑衣，让邪念涌动；一个口罩，将心魔放出；躲在面具背后，对法律的敬畏消失了，违法的冲动滋长了。心生侥幸下暴徒开始肆无忌惮，“黑色恐怖”下，市民开始担惊受怕，因为蒙面带来的对公共安全和社会秩序的戕害，早已无可复加。如此酝酿危险的可能，如此制造危险的存在，遵照国际惯例订立《规例》，为香港“杀菌消毒”，合乎时宜、事宜，百利而无一弊。

根据《紧急情况规例条例》订立《禁止蒙面规例》，并不意味着香港已经进入紧急状态，并不会损害市民合法、和平、自由表达意见的权利。《规例》所针对的是真正的暴徒。对于被煽动蛊惑的青少年而言，《条例》订立正是以威慑教化，让他们理智上位、重拾冷静的契机。严管厚爱，雷霆面目其实菩萨心肠。订立《规例》的意义，不仅在于惩恶扬善、为止暴制乱助力，更在于为这些香港的下一代廓清迷思、指点未来。

《规例》的通过，迈出了香港止暴制乱的又一步。其指向是清晰的，暴力不会得到纵容，与暴徒不会有任何妥协，一切暴力终将被铲除；其讯息是明确的，社会应当与暴力“割席”，市民需要一起向暴力说不，香港的出路只在阳光下，只在大家的同心同向中。以身试法注定自戕，“反中祸港”末路一条，为了维护香港法治的尊严，为了确保香港的繁荣稳定，采取一切必要措施止暴制乱，特区政府有决心、有能力。

因为《规例》形成的打击效应，暴徒或将开始新一轮的挣扎。他们越暴力、越恶劣，越预示着他们更心虚、更胆怯。这是他们唱给自己的“最后的挽歌”，不足以恐吓到更多正醒过来、看清他们真面目的市民。当止暴制乱的脚步声更加铿锵的时候，暴徒们的陨灭已为之不远。他们永远不会明白，人心和真正的力量，一直在正义的一边。