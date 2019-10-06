NBA火箭队总经理支持香港示威者 大陆官媒点名批评

NBA球队休斯顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）10月5日在个人推特上转发支持香港示威者文章，被中国官媒人民网点名批评。

莫雷在推特上转发香港反修例示威者口号“为自由而战，和香港在一起（Fight for freedom, Stand with Hongkong）”，引来大陆球迷不满。

据中国官媒人民日报社旗下的人民网报道，过后莫雷的推特账号删除了相关内容，换上了另一张“东京已醒”的照片。对于莫雷的言论，火箭队老板菲尔蒂塔5日紧急发布推特澄清：“听着……莫雷不能代表休斯顿火箭队。”但火箭老板随后又发了一条，称“莫雷是一个好经理，球队与政治无关。”

然而，报道批评火箭队主场刚打出“庆祝中华人民共和国成立70周年”的标语，转头莫雷就公开支持香港示威者，直言“如此虚情假意，遭到中国球迷强烈抗议”。

报道中也引用中国大陆网友留言，表示对事后删文等灭火行为并不买账，强烈要求火箭队正式道歉。

有留言表示，“火箭老板回复的也是不疼不痒！根本没有直接表明球队的态度！”，强调 “如果这人（莫雷）不开除，火箭队不道歉，建议中国公司永远与火箭队解除合作。”

中共中央政法委员会官方新闻网站“中国长安网”在微博批评火箭队“被中国球迷偏爱，并不代表能有恃无恐。体育本与政治无关，但谁要是想趟浑水，吃香港的‘人血馒头’，我们看得出来！”

人民网6日再发网评，批评莫雷近年来因火箭队在中国大受球迷欢迎而跟着受益，“如今得了便宜还想卖乖”，对此举，球迷们不怒才怪。

网评指出，与莫雷经历相似态度相近的大有人在，一方面读中国市场潜力赞叹不已，另一方面对中国球迷们的所思所想却兴味索然。嘴上热情，心里怎么想，不得而知。诸如香港等问题上，若表态与莫雷如出一辙，将不会令人惊讶。