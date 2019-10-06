港财政司长重申不实施外汇管制 吁市民勿信谣言

香港财政司长陈茂波今天（6日）再次表明，不会实施外汇管制，并强调香港银行体系稳健。针对网络上一再出现的谣言及虚假传闻，他指当局会适时澄清，并希望市民不要轻信流言，小心核实讯息。

综合《信报》《星岛日报》等港媒报道，陈茂波在题为《公共安全》的网络博文中表示，特区政府实施禁止蒙面规例，目标只有一个：令施暴者无所遁形。但他留意到有评论关注，政府根据“紧急情况规例条例”来订立禁止蒙面规例，是否意味将来亦会限制资金进出。

陈茂波明确指出，香港不会实施外汇管制，这是基本法的庄严保障。而香港确保资金自由进出的同时，亦透过联系汇率制度，让港元稳定保持在7.75至7.85兑1美元的区间。

他引述数字，指香港储备充裕，外汇储备资产超过4300亿美元（下同，约5929.4亿新元），相当于香港货币基础两倍以上；港府的财政实力雄厚，截至今年7月底的财政储备超过11400亿港元（约2005亿新元），相等于政府23个月的开支，或香港本地生产总值的38.3%。这些都是对港元最厚实的支撑。

陈茂波也指出，最新公布8月份的零售销售货值按年急跌23%，是有纪录以来最大单月跌幅，足以反映近月的社会事件对零售市道的打击。他希望大家在支持自由表达意见的同时，也反对假借任何借口的暴力行径。