美国智库皮尤研究中心（Pew Research Center）最新一轮的全球态度调查显示，世界各地民众对中国的态度参差，在参与调查的32个国家中，对中国有好感的人数占比中卫市为41%，对中国持负面态度的则是37%。

本轮调查在今年5月13日至8月29日之间进行，共有3万4904人参与。

调查结果显示，西欧国家对于中国态度更为负面，西班牙有53%受访者对中国有不好印象，而瑞典则有70%。西欧国家中只有希腊和意大利对中国态度进步。

意大利今年成为第一个加入“一带一路”倡议的七国集团（G7）成员国。今年3月，中国国家主席习近平访问罗马期间，与意大利共签署了29项协议，累计总价值达到25亿欧元（28亿美元）。

而希腊在2018年8月中国国务委员兼外交部长王毅出访该国时签署文件，成为首个同中国签署政府间共建“一带一路”合作谅解备忘录的欧洲发达国家。

此外，对比2018年数据，近半数西欧国家中对中国持正面态度的受访者出现双位数下滑，其中瑞典下滑人数比率最高，为17%。

中东欧各国对于中国的态度则更为平均分化，大部分保加利亚人、波兰人、和立陶宛人对中国持正面态度，而斯洛伐克和捷克则相反。

至于北美，自从加拿大当局2018年12月1日应美国要求逮捕过境的华为首席财务官、公司创始人之女孟晚舟后，中加关系恶化，对中国持负面态度的加拿大人也增加22个百分点，占比67%。

孟晚舟被捕后，已有多名加拿大公民因不同罪名在中国被捕。

此外，中美贸易摩擦持续至今，对中国持负面态度的美国人为60%，比加拿大低7个百分点。

在亚洲，日韩受访者也普遍对中国持负面态度。有85%日本受访者表示对中国持不好态度，属于被调查的所有国家中占比最高。然而，中日关系近期出现回暖迹象，中国国家主席习近平8月前往日本出席G20峰会，日本首相安倍晋三也于去年10月24日访华，并计划邀请中方出席2020年日本天皇继位大礼。

在所有参与调查的国家中，俄罗斯人对中国的态度最正面，有71%俄罗斯受访者对中国持有正面态度。

此外，调查也发现年轻人对中国的态度更正面，例如巴西有近三分之二的18至29岁受访者对中国有正面印象，而50岁以上的受访者只有40%受访者对中国有正面印象。