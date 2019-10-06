浙江嘉兴新规：低头玩手机过马路要罚款

现时人人手机在手，低头族随处可见，过往也曾发生不少意外。浙江嘉兴推出新规，行人通过路口或者横穿道路时，浏览手持电子设备或者嬉闹，将被警告或者被罚5元以上（人民币，下同，1元新币）50元以下罚款。



据《星岛日报》报道，浙江省人大常委会近日批准《嘉兴市文明行为促进条例》，进一步明确和细化了文明行为规范，针对《低头玩手机》过马路等行为，作出了禁止性规定，借以提升市民文明素养和社会文明程度。



《条例》指出，禁止从车辆上向外抛撒垃圾以及其他废弃物，禁止行人通过路口或者横穿道路时浏览手持电子设备、嬉闹，禁止不按公共停车泊位标识方向停放或者越线停放机动车，禁止在医院、图书馆、博物馆、影剧院等需要保持安静的公共场所喧哗。



违反上述规定，机动车驾驶人从车辆上向外抛撒垃圾或者其他废弃物的处警告或者20元以上200元以下罚款；行人通过路口或者横穿道路时浏览手持电子设备或者嬉闹的处警告或者5元以上50元以下罚款；不按公共停车泊位标识方向停放或者越线停放机动车的，责令改正，可以处50元以上100元以下罚款；在需要保持安静的公共场所喧哗的，责令改正，可以处20元以上200元以下罚款。

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