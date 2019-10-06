韩国瑜妻子李佳芬：过去一年生活“惊涛骇浪”

国民党总统参选人韩国瑜的太太李佳芬，今天（10月6日）北上新北市为国民党提名的立委参选人罗明才站台，她形容自己这一年来的生活惊涛骇浪，过去被攻击、被责备的，都没有这几个月加起来多，她跟韩国瑜两人现在是“换手抓痒……他被攻击，我就安慰他；我被攻击，他就安慰我”。

据《自由时报》报道，李佳芬在支持者簇拥下到场，上台致词约10分钟后，又被簇拥离场；李佳芬虽然来去匆匆、致词简短，但在蓝军大票仓新店的支持者面前，李佳芬以感性又带些悲情的口吻说，这一年很特别，原本已经可以准备退休，没想到韩国瑜带着她坐云霄飞车，一坐就开始惊滔骇浪，过去几十年被攻击、被责备的，可能都没有这几个月加起来多。

李佳芬说，很多朋友关心他们夫妻好不好？韩国瑜都会说，没有关系，形容夫妻两人现在是“换手抓痒……他被攻击，我就安慰他；我被攻击，他就安慰我”。

李佳芬还说自己很心疼支持者，支持者看到她被攻击，每次见面就拥抱她，给他安慰，甚至掉眼泪，她相信，“再辛苦的路，走过来，就是我们的”。

李佳芬说，对他们夫妻来说，选举是小事，最重要的是整个国家社会的发展；整个国家最重要的就是钱，“钱、钱、钱”，只有钱才能让国家发展；只有钱，才能照顾社会每一个阶层；只有钱，才能有足够的经济办好教育、照顾弱势团体。政府最重要的要开源，就是要赚钱，政府赚钱就是要照顾每一个老百姓、各行各业。