围剿抖音大战将启 谷歌与Facebook布局短视频

华尔街日报近日报道称，谷歌正在商洽收购视频应用Firework事宜，以对应来自抖音海外版TikTok的竞争。而Facebook也正在积极布局墨西哥等抖音尚未进入的海外市场，推广自家短视频程序Lasso。短视频全球战局一触即发。

据《中国证券报》报道，有业界人士分析，以往中国国内互联网产品“出海”常常落脚于东南亚等新兴市场，但TikTok却成功在包括美国、日本在内的成熟市场站稳脚跟，并让全球各地的年轻人趋之若鹜。

去年7月，抖音短视频首次在其官方头条号宣布，抖音全球月活跃用户数超过5亿。国际应用市场研究机构Sensor Tower数据显示，今年9月，TikTok更是多次占据美国苹果应用商店的前三强。

Sensor Tower 7月的数据显示，今年6月，抖音及海外版TikTok在苹果和安卓应用商店内全球购买额实现1080万美元，创历史新高，累计购买额突破1亿美元大关；抖音应用内虚拟货币（抖币）收入较去年同期的160万美元增长588%，环比增长19%。该机构称，抖音在2019年上半年增长格外显著。

有业界人士分析了抖音出海成功并风靡全球的特点：保持抖音本身玩法，在内容上微调以迎合本地化需求。作为抖音的主要竞品之一，快手的出海也受到业界关注。快手海外产品Kwai也一度在海外掀起一阵旋风，与抖音不同的是，快手根据出海目的地对应用本身作出的调整更大，“量身定做”特征更加显著，由此也带来更大的成本消耗。

实际上，抖音及TikTok能够迅速成为爆款，并与Facebook和Instagram等社交平台形成“正面刚”的态势，离不开母公司字节跳动的资本投入和资源整合。

2017年年初，字节跳动全资收购短视频平台 Flipagram；2017年11月，字节跳动全资收购北美音乐短视频社交产品Musical.ly。Musical.ly与抖音类似，都是用户制作和分享短视频的平台，音乐与视频结合是其一大特色。当时，Musical.ly已在全球市场拥有超过2亿的用户数量，在美国市场也拥有超1亿的用户基础，年轻人占据着用户群体的主力。

2018年8月，字节跳动正式宣布将 TikTok 与 Musical.ly 合并，将两个软件的功能、内容二合为一，Musical.ly更新直接通向TikTok，TikTok 由此获得Musical.ly原有的庞大用户网络，为自身日后迅速壮大奠定强大基础，是一般初创公司无法比拟的。

而据美国商业内幕杂志报道，字节跳动目前已是全球估值最高的创业公司，估值为750亿美元，投资者包括软银、KKR、General Atlantic和红杉资本等。而据彭博社此前报道，字节跳动正在开发一项付费音乐服务，向音乐流媒体平台Spotify和Apple Music等发起挑战。

不过，在发展形势一片大好的同时，抖音的“出海”并没有一帆风顺。如Tik Tok不断因内容低俗和隐私数据泄露风险被吐槽，也曾遭遇一些国家监管部门的下架或处罚。

抖音在海外市场风生水起，不可避免地引起了科技巨头的注意。

据华尔街日报10月5日报道，谷歌就在商讨收购视频制作及分享初创公司Firework的事宜，以对抗TikTok日益壮大的影响力。

Firework总部位于美国加州，该公司将自身目标定义为自“社交移动电视的未来”。在今年早些时候的一轮融资中，Firework估值突破1亿美元。华尔街日报还称，除了购买以外，谷歌还在探索其他可能的合作方式以及其他可能收购的同类标的。

另一个科技巨头Facebook也是虎视眈眈。据美国科技新闻网站The Verge报道，Facebook CEO马克·扎克伯格曾在今年7月的内部会议中，谈及了TikTok的走红现象以及Facebook或将采取的应对策略。

去年11月，Facebook曾“低调地”在美国推出自己的短视频应用Lasso，用户可以利用该应用制作分享15秒的短视频，被很多人认为是Tiktok的翻版，希望以此重新吸引不断流失的用户。

之所以说“低调地推出”，是因为当时Facebook并没有官宣该产品，而是该产品的产品经理潘博文在社交媒体上宣布这款产品的诞生。

在随后的几个月中，Lasso确实表现平平，据Sensor Tower数据，在2018年11月推出后的4个月内，美国下载数量近7万。

在7月的内部会议上，扎克伯格重新提及Lasso。扎克伯格表示，面对TikTok影响力不断扩大给公司带来的挑战，Facebook有很多向短视频进军的途径，目前在墨西哥主推的产品Lasso就是其中之一。

他希望Lasso能够在TikTok影响力还不是特别大的地区占领市场。他表示，如果该产品能够适应墨西哥等国家的市场，将加速推出该产品，并让其在更大范围内与TikTok展开竞争。

扎克伯格注意到TikTok在美国开始进入佳境并在印度等地增长迅猛，并如此评价这款产品——“这是首个由中国科技巨头推出的能够在全世界范围内取得成功的消费互联网产品。”