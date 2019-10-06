习近平同金正恩就中朝建交70周年互致贺电

中共中央总书记，中国国家主席习近平10月6日同朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩就中朝建立70周年互致贺电。双方在贺电中强调两国建交具有划时代意义，经受考验，为维护地区和平稳定发展发挥作用。

据新华社报道，习近平在贺电中代表中国共产党、中国政府、中国人民向朝鲜劳动党、朝鲜政府、朝鲜人民致以热烈祝贺。

中华人民共和国在1949年10月6日与朝鲜正式建立外交关系，朝鲜是首批与中国建交的国家之一。1950年，朝鲜战争的战火蔓延至位于鸭绿江的中朝边境，于是中国便应朝鲜要求组成中国人民志愿军赴朝参战。

中华人民共和国外交部曾在2011年形容中朝“一直保持着传统的友好合作关系”。按照在2001年续期的《中朝友好合作互助条约》，中国与朝鲜更可说是“互助同盟关系”，条约保证了缔约一方在战争状态时候，对缔约另一方进行全力军事及其他援助。自2000年代末期以来，平壤在经济、贸易方面也越来越依赖中国。

习近平贺电中表示，中朝在70年前正式建立外交关系，在两党两国关系史上具有划时代的重要意义。

他说，70年来中朝传统友谊经受住了国际风云变幻和时代变迁的考验，不断发展，历久弥坚，深入人心；两国各领域交往合作成果丰硕，不仅有力促进了两国各自社会主义事业繁荣进步，也为维护地区和平稳定发挥了重要积极作用。

习近平强调，维护好、巩固好、发展好中朝关系，始终是中国党和政府坚定不移的方针。习近平高度重视中朝关系发展，并珍视同金正恩的互信和友谊。

习近平提到自己2018年以来与金正恩五次会晤，“达成一系列重要共识，共同引领中朝关系进入新的历史时期”。

习近平在贺电最后表示，中方愿同朝方携手努力，以建交70周年为契机，推动中朝关系长期健康稳定发展，更好造福两国和两国人民。

而据朝中社报道，金正恩在贺电中也表示，两国建交具有划时代意义，在维护和发展社会主义事业的征程中“始终同生死、共患难”，并经历岁月洗礼，书写伟大友谊。

金正恩指出，目前两国关系步入“继往开来，承前启后”的重要关键时期，他将坚决继承朝中友谊，实现友好合作关系的“全面复兴”，并愿意与中方携手“按照两国人民共同愿望”，坚定维护朝鲜半岛和世界和平与稳定。

在今年10月1日的中华人民共和国成立70周年庆典上，曾有预测指金正恩或将受邀出席观礼，但最后并没有看到他。