火箭总经理莫雷回应涉港言论 NBA：对不当言论极失望

美国职业篮球联赛（NBA）的休斯顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）日前在社交媒体上发表被视为支持香港反修例示威者的言论，招致中国大陆不少网民与机构强烈谴责，中国篮球协会与厂商、央视体育频道等都先后宣布终止与火箭队合作。NBA今天（7日）发表声明表示对莫雷的不当言论感到极其失望，莫雷也发声澄清，但未道歉。

莫雷今天在个人推特发布推文表示：“我无意通过自己的推特冒犯火箭队粉丝和我在中国的朋友们。我只是基于某种阐释，对一个复杂事件表达某一种想法。自那条推特发出以后，我有机会倾听和思考其他（思考问题的）角度。”

莫雷接着在第二条推特说：“我一直赞赏中国粉丝和赞助商的大力支持，我希望那些失望的人能明白，冒犯或者误解并非我的本意。我的推特只代表我本人，绝不代表火箭队或者NBA。”

莫雷推特截图。

莫雷先前在推特上载图片，里面以英文写上“为自由而战，和香港站在一起”。

据《环球时报》报道，NBA首席传播官迈克尔-巴斯今日也发布以下声明：

我们对休斯顿火箭队总经理达瑞尔-莫雷发表的不当言论感到极其失望，他无疑已经严重地伤害了中国球迷的感情。莫雷现已澄清他的言论不代表火箭队和NBA的立场。在NBA的价值观下，人们可对感兴趣的事情深入了解并分享自己的看法。我们极其尊重中国的历史与文化，希望体育和NBA作为一股团结的正能量，继续为国际文化交流搭建桥梁，将人们凝聚在一起。