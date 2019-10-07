中国国庆旅游盘点：红色旅游成主旋律 50后最舍得花钱

2019年中国国庆假期接近尾声，不少游客已经收拾好心情，即将投入到工作中。

据第一财经报道，今年十一黄金周，适逢新中国70周年华诞，游客前往北京旅游的热情高涨，红色旅游非常受欢迎。

从消费来看，根据携程跟团游和自由行数据显示，“国内游消费力前十强城市”依次为深圳、北京、沈阳、济南、天津、上海、宁波、福州、厦门和青岛。这些城市国庆旅游单次国内游人均花费超过3000元，其中深圳人最舍得花钱，单次中国国内旅游人均花费达到了3324元（人民币，下同）。在各年龄段的花费上，50后成为最舍得花钱的人群，单次旅游人均花费达到了3640元。

中国文化和旅游部信息显示，国庆假期前四日旅游消费再创历史新高，全中国共计接待国内游客5.42亿人次，同比增长8.02%；实现国内旅游收入4526.3亿元，同比增长8.58%。其中，10月4日全国接待国内游客1.36亿人次，同比增长7.44%；实现国内旅游收入1143.8亿元，同比增长8.26%。旅游企业纷纷采取有效措施，方便游客收看收听庆祝新中国成立70周年纪念大会盛况，游行主题方阵和地方花车展示元素成为游客的网红打卡地，红色旅游成为国庆假日旅游市场主旋律。景区、历史文化街区和市民休闲聚集地设立了大型LED显示屏，开通了电视直播信号。“开天辟地”、“不忘初心”等70组彩车，陆续在北京展览馆、天安门广场和奥林匹克公园等地展出，国内外众多游客慕名而来，成为国庆最热网红。

春秋国旅的一位导游透露：“假期出发的旅游团，我们会给大家每人一面小国旗、同唱《我和我的祖国》、讲解新中国70年发展历程，这些都是今年国庆旅游服务的标准。而在我们的一个旅游团中一名5岁左右的小游客，她在旅游大巴上大声地唱出了《我和我的祖国》，我们很是感动。”

中国文化和旅游部信息显示进一步显示，北京、井冈山、遵义、南昌、延安、嘉兴、广州等红色旅游热点城市受到广大游客欢迎。中共一大会址、南湖红船、杨家岭、西柏坡、古田会议旧址、香山革命纪念地等红色旅游景区迎来客流高峰。

根据同程艺龙与同程旅游联合发布的《2019国庆黄金周居民出行及出游趋势报告》显示，北京、延安、井冈山、嘉兴、韶山、遵义、徐州、天津、石家庄、重庆等是黄金周期间较为热门的红色旅游目的地。与新中国诞生、长征等重大历史事件相关的主题纪念馆、博物馆、遗址等成为黄金周期间红色旅游的“超级IP”，俄罗斯等地也已成为不少中国游客欧洲游的热门“打卡地”。

途牛旅游网发布《2019“十一”黄金周旅游消费报告》显示，从国庆期间的出游情况来看，七天及以内的行程成为较多游客的选择，该部分游客占比高达70%。从出游方向来看，中国国庆长假带动了长线游的火热行情，境内游和出境游人次占比分别为42%、34%，周边游占比较低。这个假期，飞机、高铁成为人们出游的主要交通方式。

在出游时间分布上，假期前两天（10月1日~2日）出发的游客人次最多，合计占比为40%，10月3日至4日客流量也保持在高位，出游人次合计占比为20%。此外，为了避开高峰期客流，有29%的游客选择请假提前至9月28日至30日出发，同时有11%的游客选择10月5日至7日延后出发，并将返程时间向后延迟，用“微错峰出游”享受较高舒适度和性价比。

在游客年龄分布方面，2至35岁年龄段客人是今年国庆假期出游的主力军，占比高达50%，其次为36至45岁的游客，占比为25%。今年国庆假期最后一天恰逢重阳节，根据此前预订情况来看，不少“银发族”趁着秋高气爽之际登山远足。因此，今年国庆出游人群中，55岁及以上的游客人次较去年上涨了32%。还不少父母选择假期与孩子一起探索世界，乐享亲子时光。受银发族、学生族两大客群较为活跃影响，今年国庆假期三代同游、多个亲子家庭同游很是普遍。

携程发布《2019年国庆旅游账单》显示，深圳人最舍得花钱国内游，上海和北京出境游人均消费超7000元， 中国“国内游消费力前十强城市”依次为深圳、北京、沈阳、济南、天津、上海、宁波、福州、厦门和青岛。这些城市国庆旅游单次国内游人均花费超过3000元，其中深圳人最舍得花钱，单次国内旅游人均花费达到了3324元。国庆通过携程旅游平台报名跟团游、自由行、定制游等度假产品的人均花费是国内游价格的近2倍。出境游消费力前十名出发城市为上海、北京、重庆、厦门、沈阳、西安、成都、南京、杭州和深圳。上海和北京出境游人均花费超过了7000元，远远超过了其他城市。

根据携程跟团游和自由行订单数据，人气最高的长假前十大出境游目的地依次是泰国、日本、越南、俄罗斯、印度尼西亚、新加坡、美国、意大利、菲律宾和土耳其。其中人气最高的泰国，单次旅游人均花费为4620元。

什么年龄段的中国人更偏爱在国庆出行？根据携程跟团游和自由行订单数据，80后和90后已经成为国庆出游的绝对主力人群，占出行总人数的51%。而报告显示，在各年龄段的花费上，50后成为最舍得花钱的人群，单次旅游人均花费达到了3640元。

此外，亲子游是国庆假期出游的主流，占比达35%，利用难得的假期和孩子共度是多少父母的选择。而选择情侣的占比也不少，达到了23%。带父母出游的人均花费最高，达到了3988元，而情侣出游紧随其后，也达到了3772元。