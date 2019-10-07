郭柯不选2020 郭粉或流向蔡英文

台湾民众党主席、台北市长柯文哲与鸿海创办人郭台铭均未投入连署参选2020。前台北市政府发言人林昆锋接受中评社访问时分析，郭、柯考量胜率，最后应都不会用亲民党门票投入选战。郭粉与英粉性质相近，且郭与国民党参选人韩国瑜为竞争关系，郭粉流向蔡英文可能性高。柯粉方面，由于组成很杂，两岸、外交方向使偏绿的离开偏蓝的进来，在质变过程，粉丝流向会很分歧。

林昆锋现为政治评论员，曾任台北市长柯文哲的市府发言人、媒体出身的他，也曾担任过《年代新闻》晚报主播、《年代高峰会》节目主持人。

外界好奇原本均被认为可能投入选战的柯文哲与郭台铭是否会藉由亲民党门票投入选战？林昆锋认为，两人都应不会，原因都在于胜率的问题。

林昆锋表示，以柯文哲的个性，现在的局势“不能赢有什么好选的？”且若要选应该是一开始就会冲，包括布局连署等各方面，这样就不必看人家脸色。此外，柯文哲与宋楚瑜之间的合作是否会出现尴尬？毕竟台湾民众党与亲民党是竞争的关系，好的情况是彼此成长，但柯的能力还没大到足以配票，最坏还可能导致两个党最终仅拿下4％左右的政党票，连一席不分区立委都没有。

郭台铭方面，林昆锋认为，问题也是在胜率上，观察民调高雄市长韩国瑜不管怎样都还有25％支持度的铁票，若参战使得他与韩都落败，让蔡英文渔翁得利，被人家怪不如让对方自己去承担。

到底这张门票最终将会由谁代表？林昆锋指出，亲民党主席宋楚瑜2016大选拿下157万票是门槛，代表者要有能力超越这个，但台面上有能力超过者意愿低。王金平方面，则因与亲民党的目标受众没有重叠，如同郭台铭与韩国瑜一样，很容易出现分裂的状况。

林昆锋认为，在没有母鸡会影响立委选举的情况下，除非宋楚瑜想亲手关掉亲民党，“要收掉自己的店不容易”，最终宋楚瑜应该会在不得不的情况下出来。

在郭、柯几不可能投入2020大选下，郭粉与柯粉在蔡英文与韩国瑜间该何去何从？林昆锋指出，分析粉丝得先看来源，郭目标族群主要是教育程度高、年轻的支持者与蔡接近，且从初选与韩国瑜就是竞争关系，使得郭、韩支持者泾渭分明，因此郭能拉到蔡的支持者大于韩的支持者，郭弃选后外界认为郭粉转支持韩的票很少，其实原因就在于郭拉到蔡的人比较多，本来就不会回去。

林昆锋接着说，郭不选后，“拉到的人也会回到来得地方去”，虽支持者不可能都全部流向蔡或韩，但郭粉与英粉在教育程度与年龄相近下，回去投给蔡英文的可能性高，而郭台铭与韩国瑜竞争的关系，没有花个一年、半年平复很难回复到以前的样子，因此回去投韩的可能性比较低。

至于柯粉，林昆锋则认为，在2014年柯文哲参选台北市长获民进党礼让，2016年蔡英文、柯文哲与宋楚瑜的感情都不错，目标是下架国民党，因此粉丝来源包括浅绿、深绿与亲民党的支持者，但当柯文哲的两岸、外交方向与原本价值产生冲突，常常与蔡英文拿来对比下，粉丝也渐渐产生质变与位移，慢慢绿的会离开，蓝的会进来，由于组成很杂，粉丝流向会很分歧。