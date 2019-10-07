两岸通婚大退潮 从3万对跌破7000对

两岸自1987年恢复民间往来后，通婚数量逐渐增加，至2003年达到高峰，据台湾官方统计，当年两岸通婚达3万4000多对，此后逐年减少，并至2014年后跌破“1万对”大关，去年两岸通婚数量只剩6800多对。也就是说，从2003至2018年，15年间两岸通婚锐减八成，出现“大退潮”趋势。

《联合报》报道，根据台湾内政部统计，2003年两岸通婚达34109对，是有官方统计以来数量最多的一年，但也是在同一年，台湾官方建立两岸通婚“面谈机制”，以过滤“假结婚”等情事，隔年两岸通婚数骤降到11886对，此后“一万多对”的通婚数量维持十年，至2014年减至9944对，并继续减少，去年6811对，创下有统计以来最少纪录。

两岸通婚不若以往“兴盛”，甚至可用逐年“衰退”形容，长期为陆配权益奔走的“中华两岸婚姻协调促进会”理事长钟锦明分析，两岸通婚大退潮，可从两大面向解释，包括台湾政府政策及两岸经济社会发展的变化。

政府政策着重新南向

钟锦明指出，近年两岸通婚数愈来愈少，与政府力推新南向政策有关，政府对新住民的照顾和资源，很多更着重于东南亚，排除陆配，加上两岸关系不好，长期以来的政策是歧视陆配，对陆配不甚友善，像是身分证取得要六年，与外配不同，更别说有些高官和立委把红帽子扣在陆配头上。

陆委会副主委邱垂正回应指出，近年政府推动陆配相关权益放宽，包括放宽陆配亲属来台探亲亲等范围；陆配可参加农民职灾保险；放宽陆配参加部分专技人员考试等；至于身分证取得年限仍维持六年规定，看似较外配四年还长，但因外配有“放弃原国籍”需时约半年至一年时间，必须考量整体衡平性及朝野不同意见，并非歧视陆配。

钟锦明并认为，两岸通婚退潮也与大陆近年经济发展、生活条件和软硬体建设提升有关，现在大陆很多二三线城市设施也很进步，就业发展空间巨大；反观台湾经济发展停滞，政党恶斗严重，看不到未来发展前景，且陆配权益经常沦为政争下的祭品。

大陆“海峡两岸婚姻家庭服务中心”有关负责人认为，两岸通婚数量减少，是两岸社会经济水准差距缩小、两岸婚姻逐渐恢复理性的表现。该负责人坦言，早年两岸婚姻具有“盲目性”，且大陆配偶绝大多数为“女性”，如今在大陆社会经济不断发展下，“定居大陆”渐成两岸婚姻家庭的主流选择。

台北女孩林映萱与北京人刘烁结婚，并定居北京，她说，大陆之前实行一胎化，现在结婚的都是“80后”（1980年后出生者）的独生子女，结婚人口减少外，还有的是晚婚或不婚。刘烁指出，现在交通便利，两地往来相对容易许多，自然会减少留在大陆或与大陆配偶组织家庭的情况。

来自湖南岳阳、经历台湾前夫家暴最后离婚收场的周红表示，大陆现在愈来愈发达，她每次回老家都被嘲讽“像从乡下来的”，现在大陆姊妹和朋友们都不愿嫁到台湾。来自江西的陆配周忻妮也说，近年台湾社会对陆配的歧视有恶化现象，现在若有大陆朋友想嫁到台湾，她都会请对方多考虑。

台女嫁陆男比率升高

除两岸通婚大退潮，统计数据并显示，早期“陆女嫁台男”的性别比率几乎占绝大多数，以2004年为例，“陆女”比率高达98.2%，到去年“陆女”比率下降到87%左右。“陆男”娶“台女”，比率逐年升高。

钟锦明认为，两岸通婚中的“台女”比率增加，还是跟大陆经济条件提升最有关联，毕竟在婚姻中，女性都想嫁到好的夫家，现在资讯发达，台女和陆男结婚后，不少人选择跟先生定居大陆打拼事业，实现理想和目标，留在台湾，不见得有更好的发展环境。