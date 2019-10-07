台美太平洋对话 台外长吁莫让太平洋成另一个南中国海

台湾外交部长吴钊燮今天（10月7日）上午与美国国务院亚太局主管澳纽暨太平洋事务副助卿暨APEC资深官员孙晓雅（Sandra Oudkirk）等人，共同为在台北举行的首届台美“太平洋对话”揭开序幕；美国在台协会台北办事处处长郦英杰（William Brent Christensen）、马绍尔驻台大使艾芮琼（Neijon Rema Edwards）分别致词。

综合《联合报》《自由时报》等台媒报道，吴钊燮致词指出，台湾透过提供太平洋友邦农技团、医疗团、职训计划及奖学金等合作计划，建立成功的“台湾模式”，实质嘉惠人民。台湾也与理念相近国家合作，例如台美全球暨合作训练架构（GCTF）提供太平洋国家官员与专家在公共卫生、环境保护、人道援助与救灾、媒体识读、网路安全、妇女赋权等议题的相关训练与对话机制。

吴钊燮说，GCTF工作坊不仅成效良好，更获得日本、瑞典等理念相近国家共同参与。“台湾模式”在太平洋地区的贡献已成为国际援助的良善典范。

他强调，在太平洋地区内行之有年的国际援助合作模式，如今却遭受挑战。例如今年9月，大陆以利诱方式抢夺台湾在太平洋的两个友邦索罗门群岛与吉里巴斯。

吴钊燮指出，大陆打压台湾的政治企图及扩张野心昭然若揭，“台湾模式”若渐被“大陆模式”所取代，区域内恐将充斥贪腐、欺诈及债务陷阱。

他以大陆近10年在南海大肆兴建人工岛礁及军事设施为例指出，大陆对太平洋的战略野心与侵略行为显露无遗，呼吁国际社会莫让太平洋成为另一个南海。

吴钊燮强调，维护太平洋的自由与开放是台湾、美国及其他民主国家的共同利益，最好方式就是让相关国家看见台湾在太平洋区域内贡献的价值，共同平衡大陆侵蚀现状的扩张作为，而现在正是国际社会必须团结一致、共同捍卫以规则为基础的国际秩序与和平的时刻。

由台湾与美国共同召开的首届“太平洋对话”今天举行，外交部说，参与对谈的各方盼藉由此一平台，深入探讨各国在太平洋岛国发展援助项目的协调合作。论坛旨在让台湾对太平洋友邦国家的各项援助能发挥最大效益，使台湾与友邦及理念相近国家的合作更为密切直接，共同捍卫彼此的共享价值，共同维护太平洋区域的和平、稳定与繁荣。