中国西部最长全地下地铁今全线贯通

中国铁建股份有限公司公布，由中国铁建昆仑投资集团参与投资建设的成都地铁6号线今天（7日）实现全线贯通，这是中国西部地区最长的全地下轨道交通线路。

据中新社报道，中铁建昆仑投资集团成都地铁6号线副指挥长杨勇介绍，成都地铁6号线下穿既有地铁1号线、2号线和3号线。下穿路段位于自稳性差的富水砂卵石地层，不仅含水含沙量高，而且卵石多，沉降控制难度极高。经现场监测，隧道穿越后，下穿路段沉降控制在“毫米级”。

杨勇强调，自2017年3月首台盾构始发以来，仅成都地铁6号线一二期工程就投入48台盾构机进行隧道掘进。施工中，盾构隧道不仅多次下穿既有铁路线、市政管网和密集建筑群，还在全国首次实现在富水砂卵石地层“零沉降”下穿既有地铁线，为中国地铁施工积累了宝贵经验。

成都轨道集团副董事长朱俊平说，成都地铁6号线全长68.4公里，预计2020年开通运营，届时将极大缓解成都中心城区南北向交通压力，进一步促进成都轨道交通加速成网。

据透露，截至目前，成都轨道交通第一期建设规划轨道交通“米”字形骨架网基本形成，可有效支撑中心城区发展。第二、三期建设规划计划在2020年前陆续建成运营。