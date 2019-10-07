前时代力量立委洪慈庸 林昶佐组“前线”联盟

已退出时代力量的无党籍立委林昶佐、洪慈庸及台湾基进立委参选人陈柏惟今日宣布组成“前线”联盟，诉求在2020立委选举中，组成对抗大陆，守护自由台湾的最前线。

据ETtoday新闻云报道，洪慈庸代表托幼及社福，林昶佐关心台湾向国际发声的全方位外交，陈柏惟则象征政治改革，捍卫言论自由的决心。

担任召集人的洪慈庸宣读前线联盟宣言，内文提到2020不只是价值的选择，也是生活方式的选择。过去前辈筚路蓝缕、以血泪争取的自由和民主，成为养份打造了属于台湾的生活，却有人趁乱以“一家亲”、“发大财”为名，试图要将充满恐惧的大陆生活带入台湾。

洪慈庸表示，从高雄市长韩国瑜踏入中联办，以及这几年大陆对台湾的打压，国民党一直站在大陆那一方，指责执政党的不是，种种作为让基层民众感到厌烦，因此组成连线的目的是在全球阻挡大陆的最前线、也是站在民主的最前线，希望团结大家战胜2020选战。

林昶佐表示，包括年金改革、讨党产、转型正义、政治档案条例、婚姻平权等改革，陆续在这届国会有所进展，但国民党扬言要把这些改革都改回来，“在重要国家改革上也正是最前线的时刻，国共势力想重新走回头路，这是我们不能容许的。”

陈柏惟则说，民调越高的立法委员，越会开记者会作秀、制造假新闻，这是台湾政治的国际丑闻、耻辱，因此必须透过选择好的政治人物来改变。