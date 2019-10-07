中国大陆驻港公署：彭定康应照镜子看英国出台的“反蒙面法”

针对前港督彭定康称制订“禁蒙面法”是“疯狂之举”，中国大陆外交部驻港公署发言人今天（7日）表示，有关言论完全无视特区各界要求止暴制乱的主流民意，完全无视英国是“反蒙面法”先行者的基本事实，充分暴露了其虚伪、偏执、冷血的真实面目，并对此予以强烈谴责。

据驻港公署网站发布的声明表示，发言人说，特区政府制订《禁止蒙面规例》是合法、合理、合情的正义必要之举。四个月来，蒙面暴徒肆无忌惮地打砸抢烧、攻击围殴警察和市民，严重危害社会公共安全，严重破坏香港法治，香港市民深受其害，迫切要求止暴制乱、恢复秩序，坚决支持特区政府制订《禁止蒙面规例》。彭定康罔顾主流民意，完全漠视市民生命安全受到严重威胁，颠倒黑白，炮制种种借口，目的就是为暴力分子开脱，给特区政府止暴制乱制造障碍，其居心何其险恶！

发言人指出，制订《禁止蒙面规例》符合国际社会的通行做法。法国、德国、加拿大、西班牙、奥地利等西方国家和美国多个州早已制订类似法律。英国更是早在1723年就出台了“反蒙面法”，并实施长达100年，为应对2011年发生的抗议示威和骚乱，英政府再次引入“反蒙面法”，难道这也是疯狂之举？这种赤裸裸的双重标准和无耻的虚伪嘴脸早已让世人看清和唾弃。

发言人强调：“香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。我们坚定支持特区政府依法采取一切必要措施止暴制乱、恢复秩序。我们再次敦促彭定康之流立即收回干预香港事务的黑手，停止祸害香港的罪恶勾当，停止末日的疯狂。”