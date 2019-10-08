美国将中国20个公安机关和8家公司列入黑名单

（早报讯）美国商务部周一将八家中国科技企业和20个公安单位列入黑名单，指控它们卷入了新疆对穆斯林少数民族的侵犯人权行为。

彭博社报道，上述企业包括两家视频监控公司--海康威视及大华股份。根据某些统计，这两家公司控制着全球视频监控市场的多达三成，其摄像头遍布世界各地。

此举是在美国市场收盘后公布的，而就在同一天，中美的谈判代表们开始了工作级别会晤，为定于周四在华盛顿开始的高级别会谈做准备。名单上的实体未经美国政府许可，禁止与美国企业开展业务往来。

此举将特朗普对中国的经济战推向了新的方向，标志着他的政府首次将人权作为采取行动的理由。此前将企业加入黑名单（例如华为技术有限公司）的行动都说是出于国家安全考虑。与此同时，总统针对北京的关税战一直是围绕知识产权盗窃、强制技术转让以及中国的产业政策等问题所进行。

与此同时，特朗普在国内面临着要求他支持香港抗议活动的越来越大的压力。周一特朗普表示，他希望抗议活动变得越来越暴力的香港有“人道解决方案”。

“他们甚至有标语说，让中国再次伟大，让香港再次伟大，”他对记者表示，“他们有巨大的标语牌。”

除海康威视和大华股份外，列黑名单的公司还包括人工智能公司科大讯飞、旷视科技、商汤科技和依图科技等。受到制裁的还包括自称为中国电子数据取证行业龙头企业、网络空间安全及大数据信息化专家的美亚柏科，以及总部位于上海的微米和纳米制造设备供应商溢鑫科创科技。

美国商务部列入“实体清单”的还有新疆维吾尔自治区公安厅及其下属的18个县市公安机关以及新疆警察学院。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回复置评请求。