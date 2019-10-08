港交所不继续收购伦交所 李小加：放弃收购符合股东利益

香港交易所10月8日发布公告，不继续进行对伦敦证券交易所集团有关要约。

据港交所官网发布的公告，公告指出，港交所董事会仍然相信伦交所集团与港交所合并具有重大战略意义并将创造一个世界领先的市场基础设施集团。尽管已与众多监管机构以及大量的股东接洽，港交所董事会对于未能说服伦交所集团管理层认同这一愿景感到失望，为了港交所股东的最佳利益，港交所董事会决定不再继续本次要约程序。

港交所于9月11日公开发布了收购伦交所的计划。但伦交所9月13日回应称，董事会一致拒绝港交所的收购提议，并表示没有必要与香港交易所进一步接洽。

港交所行政总裁李小加今天在网志表示，决定放弃向伦敦证券交易提出收购要约，是因未能取得伦敦证交所管理层积极回应，他形容这不是一个容易的决定，并指放弃重大战略机遇固然可惜，但却是最符合股东利益的决定，不得不忍痛放弃。

他表示，面对今天的一切，纵然再不舍，纵然再纠结，放弃是必须做出的理性选择，并指已尽最大的努力，所以无悔无憾，而董事会肩负所有股东的信任与重托，在做任何决策时候，必须掌握好平衡的艺术，既要勇于开拓，也要理性务实；既要高瞻远瞩，也要稳扎稳打。

李小加称，虽然收购未果，但越来越清晰地看到集团年初制定三年战略规划和发展蓝图是正确的，也越来越坚信地缘政治环境日趋复杂的地球村，更加需要金融基础设施互联互通，并强调国际拓展步伐不会因为放弃收购伦交所而放缓，连接中国与世界的决心不会变。

以联姻关系形容此次收购的李小加指，虽然已经非常清楚此次联姻充满挑战，但仍然硬着头皮要去“提亲”，主要是因为“过了这个村，就没有这个店了”。