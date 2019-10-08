NBA总裁：支持莫雷的言论自由 但不赞同他的话

美国职业篮球联赛（NBA）总裁西尔弗（Adam Silver）称，NBA支持休斯顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）在香港问题上发表意见的权利，但不支持他所说的话。

据共同社报道，西尔弗当地时间周二（8日）在火箭队（ Rockets ）和多伦多猛禽（Toronto Raptors）的季前赛之前接受共同社采访时，承认莫雷支持香港反修例运动的推文给NBA造成了损失。

他说道，“毫无疑问，经济影响已经很明显。”

他继续说道， “那条推文已经产生了相当戏剧性的后果，我读过一些媒体暗示我们不支持莫雷，但事实上我们支持。”他解释道，莫雷行使言论自由的权利是被支持的。

西尔弗强调，支持莫雷的言论自由和NBA向中国球迷致歉并不冲突。

莫雷日前在社交媒体上发表被视为支持香港反修例示威者的言论，招致中国大陆不少网民与机构强烈谴责。NBA在7日发表声明表示对莫雷的不当言论感到失望。

另据美国之音报道，在NBA发表声明后，诸多美国政要纷纷谴责NBA“服软”。例如共和党籍联邦参议员克鲁兹(Ted Cruz)周一在推特的回应，他写道，作为火箭队的粉丝，他很自豪地看到莫雷为香港人发声。 现在，为了赚大钱，NBA可耻地退缩了。