林郑：目前无计划再引《紧急法》推新规例

香港特首林郑月娥今天（10月8日）在出席行政会议前见记者时指出，目前没有任何计划再次启动《紧急法》来订立其他新的规例。她还指出示威者暴力行为已到“无底线、无法无天”的地步，特区政府会以最大决心来制止这些暴力行为。

据香港01报道，林郑指出，香港出现广泛暴徒暴力行为，而且行为带针对性，包括全线瘫痪铁路，又大肆破坏目标商店，“若某一系列商店说了一些话令暴徒不满，他们会肆意攻击一系列、企下商店，这种散播恐怖意识，令香港难以恢复平静”。

她形容暴力行为已经到了“无底线、无法无天”的地步，特区政府会以最大决心来制止这些暴力行为。

对于“禁蒙面法”，林郑月娥称，凡是新法例或政策都要一段时间才可以看出成效，不能因为在这几天看不到成效就指法例没有必要性。“禁蒙面法”的目的是协助警力执法和达到阻吓作用。她不希望有更多人认为戴面罩识别不出身份，便可做违法的事。

至于“禁蒙面法”的结果是否有效，林郑月娥指社会情况每日变化，港府需审时度世，做应做的事。不过她说道，“目前我们无任何计划再次启动紧急法来做其他新的规例。”

林郑月娥还表示，希望外国政客看清楚反修例事件的本质，她相信没有外国的政府看到香港的现况，还会觉得是和平的示威。

对于其施政报告，林郑月娥介绍，施政报告仍在最后筹备中，如果一切顺利她希望能在立法会议事厅宣读该报告。

对于香港的区议会选举，林郑称，会尽最大能力办一场公平公正的选举，但现在选举气氛相当复杂，也出现针对性事件，政府会监视情况。她表示希望选举能顺利举行，因为区议会和立法会都是香港政制重要组成部分，担当重要法定功能。

香港行政会议上周五（4日）召开紧急会议，拍板通过引用《紧急情况规例条例》（紧急法）为“禁蒙面法”，但数日来仍然冲突不断。