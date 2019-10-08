中国大陆电商下架火箭队相关商品 诸多艺人不出席上海NBA球迷之夜

自从美国职业篮球联赛（NBA）休斯顿火箭队总经理莫雷（Daryl Morey）发表支持香港反修例运动的推文后，中国大陆主流电商平台纷纷下架火箭队的相关商品，诸多原定于要参加10月9日NBA球迷之夜比赛的中国大陆艺人也发声明宣布不再出席。

综合新浪新闻、新京报和观察者网报道，中国大陆艺人李易峰、白敬亭、UNINE组合、范丞丞、郑云龙、周一围、吴谨言等相继发布声明，表示坚持一个中国原则，反对任何企图分裂中国的言论及行为，宣布将不出席10月9日的NBA球迷之夜及10月10日NBA中国赛。

中国国内主流电商平台则纷纷下架火箭队的相关商品。淘宝、京东、苏宁等已无法搜索到关于火箭队的商品。在NBA官方旗舰店中，火箭队的相关商品亦无法搜索。

京东相关负责人表示，中国统一和领土完整高于一切，“我们在发现莫雷不当言论后，第一时间下架了火箭队相关的周边商品。”

阿里巴巴集团公关部相关负责人表示，莫雷在推特上的言论严重伤害了中国人民的感情和底线。

莫雷日前在推特上发表被视为支持香港反修例示威者的言论，招致中国大陆不少网民与机构强烈谴责。中国篮球协会与厂商、央视体育频道等都先后宣布终止与火箭队合作。NBA在7日发表声明表示对莫雷的不当言论感到失望。