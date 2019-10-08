柯批两岸关系30年最烂 蔡英文：没有好坏问题

台湾外交部长吴钊燮表示，台美关系是40年来最佳，台北市长柯文哲则认为两岸关系是30年来最烂。对此，台湾总统蔡英文今天（8日）表示，“两岸关系没有什么好坏的问题，只有国家利益的问题。”

据台湾《自由时报》报道，蔡英文今早出席“玉山论坛”开幕式会前受访时表示，这几年的两岸政策采取非常理性的立场，也就是在中国大陆步步进逼的情况下，“采取不挑衅、不冒进，但是坚守国家的立场”，在两岸交流上也维持正常交流，倒是中国大陆以大陆观光客作为政治手段。

蔡英文还说，每一个政府在每一个不同阶段，都会以国家利益来考量政策，两岸关系尤其是如此。

台湾亚洲交流基金会今起在台北君悦酒店举行为期两天的第三届“玉山论坛”，加拿大前总理哈珀（Stephen Harper）、美国国务院亚太副助卿孙晓雅（Sandra Oudkirk）、美国白宫前发言人桑德斯（Sarah Sanders）、菲律宾总统府前内阁部长艾曼德（Jose Rene Gregory D. Almendras）、印度前国家安全顾问兼外长梅农（Shivshankar Menon）与韩国前外交通商交涉部长朴泰镐等多国政要出席。