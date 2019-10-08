老龄化为中国“银发经济”崛起打下基础

有调查报告和数据显示，中国老龄化人口增长，为“银发经济”的崛起打下基础，“银发一族”也成为中国数字经济发展的“新势力”。

据新华社报道，中国国家统计局数据显示，2018年中国65岁以上老年人占比达11.9%，总数达1.66亿（人民币，下同，0.32亿新币）。

阿里巴巴发布的《2019“十一”黄金周消费数据报告》则显示，“银发一族”不但点外卖、懂网购、爱旅游，也愿意在中高端体检和医疗美容上花钱。该报告写道，“随着智能手机和移动支付的普及，中老年群体逐渐成为数字化消费的生力军。”

腾讯应用宝发布的《老年用户移动互联网报告》显示，2012年以来，手机网民数量增长79%，老年网民数量增长130%，老年人触网速度是整体移动互联网普及速度的1.6倍。该报告指出，老年用户下载占比超出平均比例排名前100的应用程序中，金融股票证券类应用占比42%，电视购物、特卖、积分消费类应用占比15%。

在消费趋势上，苏宁金融研究院8月发布的《银发人群消费趋势报告》显示，老年人的消费观念已不同以往，且正在发生四方面变化：一是追求产品品质，享受型消费成为潮流；二是更加注重体验与店内服务；三是网上购物和移动支付不再是年轻人的专属；四是智能化、数字化产品备受青睐。

该报告也指出，中国“银发经济”具有较大前景。近年来，中国居民收入持续上涨，30至50岁高净值人群占比稳中有升，为“银发经济”注入动力。

苏宁金融研究院消费金融研究中心主任助理付一夫认为，社交媒体的兴盛与移动支付的便利，在潜移默化中影响着老年群体的消费思维模式。同时，收入提升与政策加码，为中国“银发经济”的发展提供利好，“银发经济”有望成为未来中国国民经济增长的重要因素。