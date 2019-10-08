马郭同台挨轰 马办：假韩粉勿再分化国民党

台湾前总统马英九日前应邀出席台东县前县长黄健庭的专题演讲，与鸿海创办人郭台铭同台，被特定媒体炮轰“国民党奶水尽养这种咖”，甚至认为应该开除马英九。马英九办公室今天对此作出回应，呼吁特定人士和假韩粉不要再分化国民党。

据台湾《联合报》报道，马英九办公室今天对此回应称，实在很不解特定人士和媒体如此操作的意义何在？除了亲痛仇快外，只会让国民党的支持圈越来越小。选举里应是多交朋友、减少敌人，难道不是同志，就是敌人吗？尤其现在全党应团结对外的关键时刻，还在帮韩国瑜制造敌人的人士或媒体，到底是真韩粉还是假韩粉？

马办指出，郭台铭已经表态没有要选总统了，和马英九也是多年老友，在一个非关政治的场合同台握手拥抱，却因此被特定媒体铺天盖地的责难，甚至喊话要党中央开除党籍。所以马英九可以见谁、不能见谁，可以出席那些行程、不能出席那些行程，甚至可以被谁拥抱、不能被谁拥抱，是由特定媒体或这些“假韩粉”说了算吗？

马英九办公室表示，上周马英九基金会举办“哪来的芒果乾？国安问题研讨会”，早在9月5日前就已经邀请国民党提名总统参选人韩国瑜出席，但韩国瑜办公室最后以市政为重考量，婉拒出席。即使如此，国安会前秘书长苏起、韩国瑜国政顾问团总召张善政和国安小组成员，几乎全员到齐，向民众和媒体说明国民党的国安政策，希望争取人民支持国民党重返执政，这难道不是在帮国民党、在帮韩国瑜吗？

马英九办公室呼吁，选举剩不到100天，全党都应尽心尽力、各自分工，积极帮韩国瑜等所有党籍提名人辅选。辅选方式有很多种，不是只有站台摇旗呐喊才算；党主席吴敦义也曾说过，“团结不一定碰面，只要同心协力就团结”。请特定媒体和假韩粉，不要再分化国民党，不要再给民进党见缝插针的机会。现在是最需要团结的时刻，也呼吁党内同志在最后的关键时刻，全力帮党籍提名人辅选，让国民党重返执政，带给台湾更稳定的未来。