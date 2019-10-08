否认闯大学校园大搜捕 港警：仅在附近执法

香港示威冲突持续，有防暴警察此前被指曾进入香港一些大学校园范围追捕示威者，香港警方在社交网站澄清，只是在一些大学附近进行执法，但并不是传言的大搜捕，斥责有关指控失实。

警方在“香港警察”面簿（Facebook）以“一切只为止暴制乱，维护法纪”为题发文称，近日有不少声音质疑，警方进入大学范围进行大搜捕，警方必须澄清，这是一个失实的指控。

警方说，过去周末，警方在接到报案后或进行扫荡期间，曾在一些大学附近进行执法，但并不是传言的大搜捕。

警方强调，如无实际需要，警方不会进入公众场所或私人地方执法。但很多时候，警方是接到有人报案，或目击一些罪案已经或者正在发生，警方职责所在，都需要进入这些范围。

警方还说，根据香港法例第232章《警队条例》第10条、第50条(3) 及 (4) ，当警察有合理怀疑，在任何公共或私人场所，包括屋苑、商场、港铁等等，有人可能干犯刑事罪行，警方都有权力进入相关地点，以作出拘捕。

此前，香港中大学生会发表声明，指在本月6日凌晨约2时，有大批防暴警察接获有人毁坏大学站设施的报告后，在未通知校方及未经校方同意下进入校园范围。

浸大校方也发声明指，周日下午约4时，警方在联福道追捕一名示威者曾经进入校园范围，但根据所得资料，警方没有在校园作拘捕，其后在传理及视艺大楼附近公众行人路进行拘捕行动，有五名学生在事件中被捕。