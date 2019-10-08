标榜支援社运 港网店“光时”开张

一家标榜“利用网购成为一个支援社运的渠道”的网店“光时”昨日（7日）正式开业，表示希望为因参与社会运动而失业的香港人提供就业机会。“光时”强调，盈利将全数用以支援香港社运。

据立场新闻报道，网店“光时”以贩售食品、个人护理产品等日用品为主，货品价格与市面相若。“光时”在社交媒体公布，希望建立一个可持续发展的就业平台，“不割席亦不施舍”，为因社运牺牲前途的香港人提供就业机会，让他们“能够有尊严地活着”。目前营运团队约有50人，均以非受薪义工形式协助。

在聘请员工方面，“光时”将会考虑求职者因参与社会运动而坐监、被捕或受伤、被捕后至上庭期间收入减少或失去工作等作为评核标准。

“光时”还指受聘者薪酬会高于其职位市场价，对于没有因参与社运而有就业困难的求职者，该公司将会按正常市价聘请。

成立支援社运的企业最早由一名连登网民提出，该公司目前有三名股东，发起人并无担任股东、董事及任何有利益相关职位。“光时”强调会确保所有盈利都会用在支援社运人士，并考虑营运一年后从私人商业机构申请成为社企。

公司注册处纪录显示，“光时”注册公司Easy Support Company Limited 在今年8 月成立，公司股东包括刘皓昕、张荣泰、何振声三人。公司成立时其中一名董事为《十年》（方言）及《树大招风》其中一名导演欧文杰。欧文杰上月停任董事，他回覆《立场新闻》查询时指是以私人理由退出。