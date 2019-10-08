美拟将八家中企列黑名单 多家公司回应

多家将被美国列入“实体清单”的中国科技企业对此作出了回应。

综合第一财经和《证券时报》报道，科大讯飞（iFlytek）公告称，该公司拥有全球领先的人工智能核心技术，全部自主研发，拥有自主知识产权。列入实体清单不会对其日常经营产生重大影响。该公司对于此情况已有预案。

海康威视（Hikvision）公告称，今日（8日）获悉公司被美国商务部纳入“实体清单”，正在全面评估可能的影响，做好应对工作。公司A股股份自10月8日开市起停牌，于10月10日开市起复牌。

大华股份（Dahua Technology）公告称，公司获知美国商务部拟将8家中国企业列入实体名单，公司被列入其中。公司股票10月8日开市起停牌，不迟于10月10日开市起复牌。

商汤科技（SenseTime）声明，对美国商务部将其列入“实体清单”表示强烈反对，呼吁美国政府重新审视。该公司将与各方沟通，以保获得公平、公正的对待。

旷视科技在其官方微信公众号发布公告，强烈抗议美商务部把其纳入“实体清单”。公告称，该公司遵守在提供服务所在区域的所有法律、法规。公司严格执行数据隐私与安全政策。

美亚柏科（Xiamen Meiya Pico）则称，该公司的软件产品绝大部分为自主研发、具有自主知识产权。该公司的主要客户在中国国内，海外销售收入占比很小，不到公司销售收入的1%。

美国商务部当地时间周一称，将中国28家实体列入“实体清单”，其中包括八家中国科技企业，分别为：大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、依图科技、颐信科技。