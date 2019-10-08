中国外交部：新疆不存在人权问题 

中国外交部发言人回应新疆问题称，新疆不存在美国所称的所谓的人权问题，有关指责是美国为干涉中国内政蓄意制造的借口。

据《人民日报》报道，中国外交部发言人耿爽10月8日举行例行发布会。有记者在发布会上问道，据报道美国商务部10月7日发布公告，将新疆维吾尔自治区公安厅及其18家下属机构，还有新疆生产建设兵团公安局、海康威视等八家中国企业列入出口管制实体清单，请问中国对此有何评论？

耿爽回应称，美国以所谓人权问题为借口，将中国新疆维吾尔自治区公安厅、新疆生产建设兵团公安局等机构以及八家中国企业列入管制实体清单，实施出口限制。这种行径严重的违反了国际关系基本准则，干涉中国内政，损害中国利益，中国对此表示强烈不满和坚决反对。

耿爽称，新疆事务纯属中国内政，任何国家无权干涉。新疆根本不存在美国所称的所谓的人权问题，有关指责不过是美国为干涉中国内政蓄意制造的借口。新疆采取的反恐和去极端化举措，目的是从源头上预防极端主义和恐怖主义的滋生，完全符合中国法律，也符合国际实践，这些举措受到2500万新疆各族人民的广泛支持，也为国际反恐事业作出了积极贡献。

耿爽表示，美国对中国的指责完全是颠倒黑白，一派胡言，只能进一步暴露其干扰新疆反恐努力，阻挠中国稳定发展的险恶用心。

他说道，“我们敦促美国立即纠正错误，撤销有关决定，中国将继续坚决维护国家主权安全和发展利益。”