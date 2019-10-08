港警6月至今拘逾2300人 年龄介乎12至83岁

香港警方称，由6月至今，已拘捕超过2300人，年龄介乎12至83岁，主要涉及非法集结、暴动、藏有攻击性武器和没有遵从要求脱去蒙面物品等罪行。

据香港01报道，香港警察公共关系科署理总警司江永祥、新界北总区指挥官郭荫庸等10月8日举行了记者会。

江永祥介绍，由6月至今，警方并拘捕2363人，包括1847名男子及516名女子，年龄介乎12至83岁，涉嫌非法集结、暴动、藏有攻击性武器、藏有工具可作非法用途、阻差办公、刑事毁坏、袭击、身处非法集结使用蒙面物品、没有依从要求除去蒙面物品等。

在过去的长周末，由10月4日至10月7日，警方共拘捕241人，包括170名男子及71​​名女子，年龄介乎12至54岁，涉嫌非法集结、藏有攻击性武器、身处非法集结使用蒙面物品、没有依从要求除去蒙面物品罪等。

他介绍，由“禁蒙面法”实施至今，警方并拘捕77人，涉嫌干犯有关“禁蒙面法”罪的规例，包括50名男子及27名女子，年龄介乎12至41岁，其中74人涉嫌身处非法集结使用蒙面物品，另外三人因不合作，在警方截查时拒绝除去蒙面物品，涉嫌没有依从要求除去蒙面物品被拘捕。

截至昨日的行动，香港警方于周末冲突中有14名警员受伤，包括10月4日一名便衣警在元朗执勤时被示威者围殴及用汽油弹袭击，人员左前额、后脑等多处受伤。还有一名警员10月7日晚上在将军澳驱散示威期间，被人从高处投掷单车袭中头部，导致头及颈部重创。

在武力使用方面，港警10月4日共使用175发催泪弹、60橡胶子弹、14布袋弹及22海绵弹；警方10月5日没有使用弹药；警方在10月6日共使用134发催泪弹、30橡胶子弹及五枚海绵弹；10月7日使用了50发催泪弹、16橡胶子弹、一枚布袋弹及三枚海绵弹。