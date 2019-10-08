电竞选手喊“光复香港” 被“炉石战记”取消资格奖金

一名香港电竞选手在职业赛后接受访问时高呼“光复香港”被取消了赛事资格及奖金。

据立场新闻报道，美国游戏商暴雪娱乐（Blizzard Entertainment）今日（8日）发声明，指香港电竞选手Blitzchung 违反赛规，将取消其赛事资格及奖金。

暴雪娱乐在声明中称，Blitzchung 和两位主播赛评于赛后访问时出现违规情形。该行为违反比赛官方赛事规章，且为属个人行为，不代表暴雪娱乐或《炉石战记》电竞团队立场。

声明指，即刻起将Blitzchung自大师职业赛除名，并取消其于第二赛季所获奖金。自2019 年10 月5 日至2020 年10 月5 日止的12 个月内，Blitzchung将不具参与《炉石战记》相关电竞赛事的资格。大会也将中止与两位赛评的合作。

“炉石战记”(Hearthstone)在官方微博转发了声明，表示坚决反对在任何赛事中传播个人政治理念。炉石战记说道，“涉事选手将被禁赛，涉事解说将被立即终止任何官方工作。同时，我们也将一如既往地坚决维护国家尊严”。

“炉石战记”是由暴雪娱乐开发的游戏。暴雪娱乐曾经出品不少经典电脑游戏，包括“魔兽争霸”、“暗黑破坏神”等。

游戏“炉石战记”上周日举行亚太区大师职业赛。网上流传的影片中，Blitzchung 赛后接受访问时，两位台湾主播在访问结尾告诉他可以讲想说的八个字，戴着防毒面罩的Blitzchung随即高呼“光复香港、时代革命”口号。