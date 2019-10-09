【图集】港铁“重伤” 逾2000台设备遭破坏 观塘站满烧焦味

香港反修例风波持续已四个月，港铁8日表示，在过去的周末，港铁有大量港铁车站再三被恶意破坏及蓄意纵火，截至本周一有约1200部出入闸机、约800部售票机及八达通增值机，以及约900部闭路电视镜头被破坏，整个港铁网络被大范围严重破坏。其中旺角站及观塘站大量闸机就仍然围封，观塘站客服中心被焚毁后，车站仍留有烧焦味。

港铁行政总裁金泽培昨向员工发信指，形容上周五“经历了港铁史上最沉重的一天”，当晚及翌日逼不得已全线停驶，形容是“无比艰难的决定”。而今日港铁大致维持正常列车服务，部分车站仍然暂停开放。

据《星岛日报》报道，港铁昨晚（10月8日）表示，近日示威者破坏车站情况更变本加厉，港铁人员一直努力不懈进行修复，尽力在安全情况下为市民提供服务，但多个车站在过去的周末再三遭到大规模的恶意暴力破坏，车站设施损毁极其严重，截至本周一，约1200部出入闸机、约800部售票机及八达通增值机、约900部闭路电视镜头、约40部升降机及约70道车站出入口卷闸受破坏，较上周五大幅增加。由于零件开始短缺，部分车站或车站设施未能提供服务。

港铁昨日也仍然未能全线恢复服务，有11个车站继续需要关闭，当中旺角及观塘车站的损毁最严重。港铁昨晚安排传媒到场视察，示威者破坏的痕迹遍布观塘车站内，其中靠近鲤鱼门道出口的客户服务中心被严重焚毁，中心被烧至一片熏黑，玻璃窗全碎，碎片散落一地，天花板电线外露，整个中心被烧到面目全非，现场更留有浓烈的烧焦味道。

据港媒粗略统计，观塘站内约有49部出入闸机，其中有10部盖着灰布未能使用，另有四部挂着暂停使用的通告。至于站内三部领取交通津贴的机器亦同时受破坏，昨已全部被围封；站内部分闭路电视遭到严重破坏，只留下外壳。至于旺角站内情况，其损毁程度相对观塘站较轻。

港铁昨抢修后，昨午重开宝琳站及大埔墟站，但观塘站及旺角站，黄埔站、将军澳站、坑口站、车公庙站、沙田围站、第一城站、石门站、马鞍山站、兆康站，共11个站昨晚仍未重开。据了解，港铁近日维修亦疲于奔命，部分复修后又被破坏，只能靠人手扫卡入闸。

港铁昨指，为了腾出更多时间让车务及工程团队继续余下修复工作，列车服务将会提早于昨晚八时结束。港铁重申，必须在确定车站及沿线设施在绝对安全情况下服务乘客，才会重启相关服务。然而，假如车站再次遭受破坏，不排除进一步延长暂停服务的时间，影响翌日的列车服务。

港铁行政总裁金泽培昨日向全体员工发信称，上星期五经历了港铁史上最沉重的一天，多个车站被大肆破坏，有前线同事遇袭受伤，他谴责这些令人发指的行为，又指情况严峻，星期六逼不得已全线停驶，形容是“无比艰难的决定，但为了同事和乘客的安全，别无他选”。他又提到，发现一些保安资讯被同事泄漏，可能会威胁到同事及乘客的安全，明白有人对公司措施，可能有不同意见，但强调安全问题不可以妥协。