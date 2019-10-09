“安倍贺词”出现“中华民国” 台退休外交官：非日方会做的事

台湾驻大阪办事处福冈分处日前在双十庆典酒会会场公布日本首相安倍晋三及副首相麻生太郎的贺电，遭到日本政府否认。

据联合新闻网报道，台湾学者及退休外交官都认为，在曝光的贺电中出现“中华民国”一词，并非日本政府会做的事，驻外人员在处理时就应该更为谨慎。知情人士说，这是日本非正式的支持，却被“台面化”、“表面化”，是“非常糟糕”的作法。

娴熟台日事务的退休外交人员表示，重要贺电通常都会发给东京的驻日经济文化代表处，不太可能单独发给福冈分处。过往没有日本首相、副首相发出国庆贺电前例，收到这贺电应更谨慎确认，假设真的特例发出贺电，应透过电报报回台湾，直接用投影片公布，反而让对方好意变成彼此困扰。

知情人士也认为，很难相信这是外交人员凭空生出来的东西，疑是透过私下管道取得，与日本一般的外交作法迥异。他指出，以日本的外交手法而言，就算是送一个不具名的祝贺花篮都是相当少见的，一般都是委托亲近的人物出席、带话，而且是不能公开的。

他认为，把私下取得的贺电公开，不但得罪安倍友人的信任，也得罪到安倍，这种做表面功夫，因两岸困境而接连断交之下的“邀功式”作法，让日本非正式的支持台面化，以表达台日友好，博取媒体关注，是非常糟糕的。

辅大日文系教授何思慎表示，1972年后，中华民国就是日本不承认的“中国政府”，贺词里面用到“中华民国”，甚至是在所谓麻生的贺电中用“两国”，从外交角度来看，可能不是现在日本政府会做的事。