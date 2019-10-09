吉林原省直机关事务管理局局长王宝柱被查

全岛超市和便利店若不再提供免费塑料袋而要收费，你有何看法？(2019年9月20日开始投票)

Choices 支持，这能提高国人的环保意识 不错，收费能提醒我们要自备袋子 不期待，环保袋装不下物品还是要买塑料袋 无所谓，宁可花钱买塑料袋 支持，这能提高国人的环保意识 40.54% (1982 votes) 不错，收费能提醒我们要自备袋子 15.81% (773 votes) 不期待，环保袋装不下物品还是要买塑料袋 38.37% (1876 votes) 无所谓，宁可花钱买塑料袋 5.28% (258 votes) Total votes: 4889