吉林原省直机关事务管理局局长王宝柱被查

据吉林省纪委监委今天（9日）公布：吉林省原省直机关事务管理局党委书记、局长王宝柱涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
王宝柱简历
955年5月出生，吉林长春人，1973年2月参加工作，1974年11月加入中国共产党，在职研究生学历。
1991年8月，任吉林省南湖宾馆总经理；
1995年8月，任吉林省政协办公厅副主任；
1998年11月，任吉林省政协副秘书长(兼)、办公厅副主任、机关党组成员；
2000年9月，任吉林省政协副秘书长(兼)、办公厅副主任、机关党组成员，吉林省直机关事务管理局副局长(兼)；
2001年6月，任吉林省政协副秘书长(兼)、办公厅主任、机关党组成员，吉林省直机关事务管理局副局长(兼)；
2002年1月，任吉林省政协副秘书长(兼)、办公厅主任、机关党组副书记，吉林省直机关事务管理局副局长(兼)；
2004年4月，任吉林省省直机关事务管理局党委副书记、副局长；
2008年2月，任吉林省省直机关事务管理局党委书记、局长，吉林省政府副秘书长(兼)；
2009年3月，任吉林省省直机关事务管理局党委书记、局长；
2014年12月，任吉林省省直机关事务管理局党委书记、局长，吉林省人大常委会委员；2015年2月，任吉林省人大常委会委员；
2018年2月，退休。
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