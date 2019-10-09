NBA总裁肖华赴华 现身上海

休斯顿火箭队总经理莫雷的涉港不当言论事件持续发酵，而NBA总裁肖华8日的第二次回应仍未道歉，还辩称“言论自由”，让中国球迷再次失望。肖华当时还表示，9日仍然会按原计划启程前往上海，并出席湖人队在当地的季前赛。

新浪认证为“新浪NBA编辑记者”的@高小圆-为梦想拼了 发布视频，称肖华已于10月9日连夜赶到了上海。随后新浪官方账号@新浪NBA进行了转载。

肖华在此前一份声明中表示，我真心希望，我能在上海与相关部门好好交流，取得他们的理解。我只能希望中国球迷和赞助商们看在过去三十年的联络和感情上，能多多理解我们的立场。

据观察者网早前报道，10月7日，肖华在日本参加活动时首次回应了莫雷发表涉港不当言论引发的风波。肖华承认该事件已经对NBA造成了明显的经济影响，但他同时声称，虽然不为莫雷推特内容背书，但支持莫雷的“言论自由”。肖华说，“我看到有些媒体说我们不支持莫雷，但我们事实上是支持的。”

与肖华此番无条件支持“言论自由”矛盾的是，五年前的另一个例子。

2014年，NBA总裁肖华宣布了对快船队老板唐纳德·斯特林种族歧视言论的调查结果，对其处以终身禁赛以及250万美元的罚款。有生之年，斯特林将永远不得进入NBA的球馆与训练场地。最终，斯特林被迫卖掉了快船队。