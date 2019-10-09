韩国瑜10月15日高雄市政会议后请假 投入2020总统选举

国民党总统参选人韩国瑜预定10月15日高雄市政会议后，宣布自16日起请假投入总统大选，市长职务将由副市长叶匡时代理；请假后的韩国瑜将以高雄市党部为基地，展开全台22县市“平民土地之旅”，打出自己风格的“韩式大选”。

综合《苹果日报》《联合报》报道，韩幕僚表示，韩国瑜在选战最后三个月与党中央合体，但韩国瑜仍将打一场非典型的韩式大选选战，善用自己的人气优势，呼唤最基层的民心与执政的民进党对决。

《苹果日报》指出，韩国瑜“平民土地之旅”首站从鹅鑾鼻灯塔出发，并与垦丁旅游业者座谈，当晚夜宿小琉球。报道指出，韩国瑜除了31日有可能出席明年度预算的市政总质询，确定将避开11月之后的高雄市政会总质询。

另据《联合报》报道，韩国瑜竞选总部暂定11月9日在高雄市成立，竞选总部主委希望由党主席吴敦义出任，后援总会及顾问团等总部最高层人事安排，前主席吴伯雄、朱立伦等党内大老都将纳入，完成党内整合。

韩国瑜竞选总干事曾永权昨邀集中央党部主管与竞选办公室工作会报决议，韩竞选总部设于高雄市，并在台北市八德大楼成立北部竞选办事处。前台北县长周锡玮也出席会议并出任竞选总部副总干事。

选战倒数百日，韩国瑜的机动攻势由高雄出发全台走透透，国政政见、选战议题、后援会及顾问团的总部则以台北为主，后援总会预定设在中央党部内。曾永权昨天召集的工作会报也决定扩大议题及文宣的平台，将韩办辅选干部纳入，并且由党中央、智库、立院党团及韩的国政顾问团“四方”支援韩国瑜的议题及政见攻防。

由于新北市长侯友宜至今尚未接下新北市总统竞选主委，新北市不办国庆升旗典礼，引发外界联想。侯友宜昨表示，新北会在元旦扩大举行升旗典礼，国庆日他要带领市府主管拿国旗去爬最困难、最具有挑战性的硬汉岭，在山上高唱国旗歌。

对于国民党新北党部主委李干龙说“虚位以待”接任总统选举新北市竞选主委一职，侯友宜说，他还是会务实做事，竞总主委的位置不是那么重要，重要是400万市民的支持。