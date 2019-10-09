苏富比香港拍卖刷新最高纪录 抗议活动无碍富豪一掷千万

墙内，富豪们为艺术品和美酒一掷千万。墙外，催泪瓦斯弥漫街道，焦虑的香港再次被大量抗议者所吞没。

这两个场景，第一个是现代化的会议展览中心所举行的艺术品拍卖，第二个是附近湾仔地区霓虹闪烁的道路，两者仿佛风马牛不相及，但这已成为香港的新常态 。

彭博社报道，一周又一周过去，尽管抗议者与警察频频冲突，但香港富人阶层基本未受影响。据彭博亿万富翁指数统计，虽然物业和股票价格下跌，香港前十大富豪的财富依然高达1970亿美元，仅比6月中旬抗议热潮刚开始时减少4%。

从苏富比五天来拍卖会的参与人数，以及艺术品和葡萄酒的拍卖价来看，香港和亚洲其他地区的富人们像以往一样热衷于打开钱包。

上周日（6日）当代艺术品拍卖的亮点是日本艺术家奈良美智创下的新纪录，其画作《背后藏刀》以2490万美元的价格拍出。 上周六（5日） ，苏富比拍卖行以2520万美元的价格拍卖了中国艺术家常玉的作品，在四名竞标者的推动下，这副名为曲腿裸女的画作成交价远超过1900万美元的目标价。

此次苏富比拍卖包括20场线上拍卖，预计金额将超过3.36亿美元。

与拍卖会形成强烈对比的是近日来香港街头的骚乱。有几起骚乱的发生地点距离举行拍卖活动的会议中心仅几步之遥。 周日在湾仔，示威者聚集在一处公园并破坏了附近的银行设施，警方对他们发射催泪弹。在城市另一端的深水埗，视频显示一名出租车司机由于驾驶中撞到了示威者，被人拖出计程车并遭到一众抗议者踩踏。

这是香港反送中活动以来香港最混乱的周末之一。在政府实施禁蒙面法后，抗议示威人群导致香港这个金融中心的广大地区瘫痪。 周一抗议活动虽然规模不是很大，但几乎没有迹象表明越来越暴力的强硬派示威者会有所退缩。

动乱使香港的部分地区在周末和节假日变成战场，对旅游业造成了严重破坏，经济滑向衰退。

但是至少到目前为止，山顶和浅水湾等富人区并未受到暴力事件的影响。而且，许多大公司已经找到了避免交通中断和动乱的方法，其中包括诞生大量新富的金融公司。

尽管发生了抗议活动，瑞士金融巨头瑞银集团仍按计划在香港举行了董事会会议，并于上个月召集客户聚会，首席执行官Sergio Ermotti也飞来香港参加。今年迄今，香港的新股发行规模总计约170亿美元，其中包括9月份百威亚太50亿美元的重量级IPO。

当然，笼罩在香港的问题是，如果抗议者和政府未能达成共识，香港作为世界主要金融和商业中心之一的作用能否保持下去。据高盛估计，目前已经有多达40亿美元的存款从香港银行系统流出到新加坡。

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香港的超级富豪也有承受来自中国政府压力的风险，中国政府将他们与造成危机的日益严重的贫富差距问题联系在一起。中国官媒《人民日报》曾表示，香港当局应通过强制收购从开发商手中拿走土地。

一些大亨似乎正在认真对待这一威胁。 10月4日， 李嘉诚基金会表示，将捐出10亿港元（1.27亿美元），在本地经济面临“前所未有的挑战”之际，支持中小企业渡过时艰。此前另外一个亿万富翁新世界发展的郑家纯表示，将捐出位于香港的278,710平方尺地皮兴建社会房屋。