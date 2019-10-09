大学师生盗拓江苏国宝南朝石刻 警方已介入调查

近日大陆网络视频显示，有多名年轻人在位于江苏丹阳的梁武帝萧衍修陵石刻和梁简文帝萧纲庄陵石刻前忙碌着。三名女生正在石刻上铺拓纸，另一名女生正在拓印。几名年轻人还将石兽贴上白纸，然后用拓印用的棉球蘸着墨水进行拓印，破坏距今1500年历史的南朝石刻。

据《新京报》报道，上述视频内容发生于10月6日，视频中的人一共在3处石兽和1处文物保护标识碑进行拓印，被拓印的均为全国重点文物保护单位南朝石刻，距今已有1500年历史。

丹阳市文体广电和旅游局一名负责文物保护及管理的工作人员介绍，10月6日中午接到举报电话，称有人在辖区内对南朝石刻进行非法拓印，之后派人查看。

文保员在现场了解到，进行非法拓印的是一群大学生，由于文保员没有执法权，只能对他们进行劝阻和驱散。“文保员要求他们把拓片留下，他们没有同意，开车就走了，还好我们文保员把他们的车牌拍了下来。”上述工作人员说道。他补充，“专业的拓印1平方米需要几个小时，但是从监控上看，这群大学生在很短的时间内就完成了拓印，程序不规范，会对文物造成破坏。”

工作人员也在其中一个石兽——萧衍修陵上发现少量疑似墨迹的东西。由于不知道破坏程度如何，这名工作人员表示已经向上级文物部门提出申请，派出专家对污迹进行鉴定。

此外，工作人员也已第一时间报警，将相关信息移交给警方，等待进一步调查处理。公安机关方面确认是上海大学美术学生进行的拓印，用于教学。