《环球时报》评论：中美磋商不能靠用计突破

全球静候中美周四展开新一轮经贸高级别磋商之际，美国将28家中国机构和企业列入实体清单，并对中国一些官员实施签证限制。

中国官媒《环球时报》今天（10月9日）发表评论称，美方谈判前的行动套路，中方已很熟悉，中美新磋商不能靠“用计”来实现突破，必须是解决艰难问题老实的谈判。

评论指出，美方在以其方式为中美新一轮磋商开展紧锣密鼓的准备，把极限施压和释放乐观讯息混杂起来使用。美方在谈判前搞的动作与双方谈判的实质内容没有关系，只会对脆弱的神经形成考验。将28家中国实体拉入制裁清单，所产生的实际影响也将很有限，不会分散中方的谈判注意力和意志。

美国国务院稍早宣布，对一些中国政府和共产党官员实施签证限制，认为这些人对新疆自治区拘留或虐待穆斯林少数民族负有责任。中国驻美大使馆谴责有关做法是干涉中国内政，并敦促美国立即纠正其错误及停止干涉中国内政。

此外，中国商务部早前称，长期以来，美方动辄根据其国内法对中国实体实施单边制裁，此次又打着人权的幌子，将28家中国地方政府机构和中国企业列入“实体清单”实施制裁，并借机污蔑抹黑中国的治疆政策，粗暴干涉中国内政，对此表示强烈不满和坚决反对。