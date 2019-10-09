习近平出访印度前夕 会见巴基斯坦总理

中国外交部发言人华春莹今天（10月9日）宣布，应印度总理莫迪（Narendra Modi）和尼泊尔总统班达里（Bidhya Devi Bhandari）邀请，中国国家主席习近平将于10月11日至10月13日分别赴印度出席中印领导人第二次非正式会晤、对尼泊尔进行国事访问。这也是中国领导人时隔23年首次访问尼泊尔。

据印度媒体报道，习近平与莫迪将在印度第四大城市金奈的滨海小镇玛拉普拉姆会谈，中印领导人的会面将涉及三个地点：海岸神庙、五战车庙以及山坡巨石等非物质遗产圣地。连日来已有数百名工人在进行周边清理和翻新工作，当地也已加强安保工作，确保会谈顺利进行。

《印度斯坦时报》10月8日称，在中印领导人非正式会晤前，中国在克什米尔问题上立场发生变化。中国外交部发言人耿爽10月8日表示，“克什米尔问题应由印度和巴基斯坦通过对话和协商解决”，未提及此前中国外长王毅在联大会议期间关于“通过《联合国宪章》、安理会决议和双边协商解决争端”的提法。

而在出访前夕，习近平于10月9日会见来访的巴基斯坦总理伊姆兰·汗。他在会见时重申，中国和巴基斯坦“独一无二的、全天候的战略合作伙伴”关系，强调无论国际和地区形势如何变化，两国之间的友谊始终“牢不可破、坚如磐石”，中巴合作也始终保持着旺盛的生命力。

中国国务院总理李克强前一天（10月8日）也在北京人民大会堂同伊姆兰·汗举行会谈。

据中国官媒《人民日报》报道，李克强强调中方始终把中巴关系置于周边外交的优先方向，坚定支持巴方捍卫国家独立、主权、领土完整和合法权益。

李克强表示，中巴合作符合两国利益，也有利于地区和平稳定，愿意同巴基斯坦加强发展战略衔接，继续推动中巴经济走廊高质量发展，加强基础设施、经贸、财金、产能等领域合作，采取有力措施促进中巴贸易更加平衡发展。

在伊姆兰·汗临行前，巴基斯坦总理办公室发表声明说："这次访问将有助于进一步巩固巴基斯坦与中国的经济、投资和战略关系。" 该声明说:"总理将就查谟和克什米尔地区争端带来的南亚国家的和平与安全问题，和中国交换意见。"

印度与巴基斯坦近日在克什米尔地区又起冲突。印度议会今年8月初宣布撤销印控克什米尔地区的自治，将其划分为两个联邦直辖区：查谟和克什米尔，以及拉达克。联邦直辖区的自治权要少得多，基本上受德里的直接统治。这一决定10月底生效。

印度的决定引来巴基斯坦不满，后者强烈谴责撤销印控克什米尔地区自治的决定，警告决定可能引发“地区危机”。

自印度和巴基斯坦1947年独立后，克什米尔归属争议迄今一直没有解决。印巴都宣称对克什米尔拥有主权，两次为争夺克什米尔爆发战争。