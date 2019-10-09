台湾绿党民调：韩国瑜支持度创新低 落后蔡英文近20百分点

2020总统大选剩下不到100天，近来多份民调皆显示，国民党总统参选人韩国瑜民调落后总统蔡英文；本周绿党最新民调，蔡英文支持度不仅过半，与韩国瑜差距拉大到19.7个百分点，创下绿党历次民调以来新高点。

绿党民调显示，在预期当选的看好度部分，蔡英文更是冲破6成，拿下61.5%，仅有29.8%的民意看好韩国瑜当选，双方差距也拉开到31.7个百分点，显示选民对于蔡英文连任总统的看法乐观，对韩国瑜选情则持悲观态度。

民调也针对香港反送中运动近日状况白热化，被问到是否支持香港实施禁蒙面法调查？结果显示，有68.6%的民众不认同、21.9%认同，无论蓝营或绿营选民都不支持香港政府的做法。

另外，韩国瑜传出将请假3个月拼总统，民众认为适不适当？调查发现，有62.2%的民众认为这样的做法不是很适当，仅29.4%认为适当，其中在高雄选民部分，有64.9%认为不适当，仅32.9%认为适当。

台湾绿党成立于1996年1月25日，其定位为公民社会开放的参政平台，鼓励具有共同政治理念、价值与目标的积极公民加入；名称中之“绿”系指“绿色政治”，而非民主进步党所属之“泛绿阵营”。