法国外资银行：不确定性影响香港资产价格 但未见重大资本外流

法国外贸银行（Natixis）近日发表报告，分析香港当前的资本外流情况，并指本地的不确定性开始影响资产价格，惟仍未引发大规模的资本外流。

路透社引述报告，指在资本流动方面，香港9月住宅价格进一步向下调整，但恒生指数表现不一。由于沽空比率及证券市场的波动情况保持稳定，市场风险偏好大致没大变化。

外资净流出的情况整体有所减少，但沪、深港通则转为录得净流出，南向方面，内地投资者增加H股的配置以进行套利。北向方面，自香港净流出回内地的资金则增加，相当于净流入港股的6.5倍，关键原因是A股获纳入标普新兴市场全球基准指数及富时罗素指数所致。

尽管银行总结余显示港元流动性仍然稳定，但外汇储备则减少，因将美元转移至海外的需求增加。香港金管局需要通过减少离岸美元存款并将其转移回本地银行以应付这情况。

报告称，从银行贷款及存款这些滞后数据分析，香港银行的贷款增长加速但存款增长则下降，导致贷存比率轻微上升。报告指，港元存款按年增长减速至1.8%，同时外币存款则增加7.6%。因此，所有货币计贷存比率轻微上升至74.8%，而单以港元计的贷存比率则为90.1%，显示港元流动性趋紧，且港元贷款进一步增加的空间亦有限。

高盛稍早估计，6-8月期间香港可能有高达40亿美元存款流入新加坡。而这段期间正值香港的反政府示威活动及政治动荡升级，但高盛的报告并未提及示威活动。